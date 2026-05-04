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日職／安排徐若熙下二軍調整未設歸期 軟銀監督：應該失去自信了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙今天遭遇一場震撼教育，面對西武獅隊先發4局被狂敲14支安打、丟掉7分。記者許正宏／攝影
徐若熙今天遭遇一場震撼教育，面對西武獅隊先發4局被狂敲14支安打、丟掉7分。記者許正宏／攝影

徐若熙今天遭遇一場震撼教育，面對西武獅隊先發4局被狂敲14支安打、丟掉7分，軟銀監督小久保裕紀賽後指出，徐若熙經過這一戰應該會有點失去信心，所以計畫讓他先到二軍調整，「希望他變得更強、進化後再回來。」

徐若熙此役前3局全數失分，在動盪中以92球完成4局投球，西武洋砲尼文（Tyler Nevin）對戰3打數都是安打，包括兩發兩分砲，為徐若熙帶來最大傷害，林安可也從他手中敲出2安打。軟銀終場以2：10輸給西武，徐若熙也吞下第3敗。

徐若熙前一場在4月17日面對歐力士隊1.2局失7分，已經連兩場投得慘烈，小久保賽後表示，徐若熙接下來將會到二軍調整，並未設定回歸時間，「他應該有點失去自信了，所以會讓他先到二軍重新調整。」

小久保表示，徐若熙被打安打之後，就會有停不下來的狀況，「我們會和投手教練一起探究原因，希望他能更進化、更強大之後再回來。」

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