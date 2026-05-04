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日職／林安可雙安參戰西武19安10分火力之夜 徐若熙吞第3敗
西武獅隊3洋砲打線奏效，今天全隊以19支安打大肆開火，包括林安可貢獻雙安，終場以10：2大勝軟銀鷹隊；效力軟銀的台灣投手徐若熙先發4局被敲14安打、失7分，吞下第3敗。
徐若熙前役面對歐力士隊1.2局失7分吞敗，球隊安排他抹消一軍登錄徹底休息後回歸，相隔17天再度出賽，以92球完成4局投球，失7分都是責失分，有5次三振、1次保送，防禦率暴漲到7.23。
西武先發打線今天同時納入3位洋砲，包括第一棒卡納里歐（Alexander Canario）、第四棒尼文（Tyler Nevin）、第五棒林安可，3人合計從徐若熙手中敲出7安打，尼文更是3打數3安打、包括兩發兩分砲。
徐若熙首局在兩出局後被連敲6安打，失血從尼文的兩分砲開啟，後續林安可、平沢大河、小島大河、石井一成持續安打串連；他在第二局依然動盪，首位打者卡納里歐敲內野安打，儘管徐若熙三振西川愛也加上卡納里歐盜壘失敗，但尼文在兩出局、一壘有人的打席再度開砲，在個人生涯第一次、第二次對戰徐若熙都敲出全壘打。
徐若熙在前兩局投完攻守交換時被捕捉到以毛巾掩面、眼眶濕潤，而他在第3局依然被敲安打連連、丟掉第7分，第4局於一出局後再次碰上尼文再被敲安打，林安可也擊出單場第2安，徐若熙面對平沢大河再出現保送，滿壘之際連續解決小島大河、石井一成，終於避免失血。
徐若熙退場時軟銀處於0：7落後，西武持續追加分數，而軟銀在西武先發投手菅井信也6局投球任內，只靠栗原陵矢的兩分砲拿到分數。
林安可此役5打數敲出2安打，尼文則是今天最火燙的打者，4打數敲4安打、貢獻5分打點。
《獅王背後的故事》
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