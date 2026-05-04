日職／徐若熙連爆兩場「抱歉給球隊添麻煩」 日媒描繪噙淚場景

軟銀鷹隊台灣投手徐若熙經歷煎熬一戰，今天面對西武獅隊先發4局被敲14安打、失7分，他也難掩自責，「給球隊帶來麻煩，真的非常抱歉。」

徐若熙前役面對歐力士隊1.2局失7分吞敗，球隊安排他抹消一軍登錄徹底休息後回歸，相隔17天再度出賽，結果今天又是一場大爆炸，以92球完成4局投球，失7分都是責失分，有5次三振、1次保送，防禦率暴漲到7.23。

徐若熙前3局全數掉分，軟銀落後分數持續擴大，第4局在滿壘局面連續解決小島大河、石井一成，終於避免失血，監督小久保裕紀也在他回到休息室後拍拍肩膀鼓勵，徐若熙在軟銀0：7落後局面退場，對於給球隊添麻煩表達歉意。

日本媒體也紛紛描寫徐若熙的落淚場景，「東京體育（東スポWEB）」就寫到：「結束第二局投球時，這位右投回到休息區，用毛巾遮住臉、無法抬起頭來，投手教練倉野信次上前關心時，他點了幾次頭，眼中泛著淚光，流露出懊悔之情。」報知體育寫著：「第二局結束後，徐若熙長時間將臉埋在毛巾裡，眼裡噙著淚光。」