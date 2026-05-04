快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙今天主投4局丟7分。 DAZNTaiwan畫面提供
徐若熙今天主投4局丟7分。 DAZNTaiwan畫面提供

效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin）的砲管，為他帶來震撼教育，對戰3打數3安打，包括第一局、第二局各一發兩分砲，徐若熙最終先發4局被敲14支安打、狂失7分，防禦率暴漲到7.23。

西武先發打線今天同時納入3位洋砲，包括第一棒卡納里歐（Alexander Canario）、第四棒尼文、第五棒林安可，一開賽就面對徐若熙攻勢頻頻。

徐若熙首局的危機從兩出局後浮現，渡部聖彌先敲安打，尼文狙擊141公里滑球掃出左外野全壘打牆，以兩分砲幫助西武先馳得點。林安可、平沢大河、小島大河、石井一成持續安打串連，徐若熙單局被敲6安打、狂失4分。

徐若熙第二局依然動盪，首位打者卡納里歐就敲內野安打，儘管徐若熙三振西川愛也加上卡納里歐盜壘失敗，但尼文在兩出局、一壘有人的打席再度開砲，在個人生涯第一次、第二次對戰徐若熙都敲出全壘打。

徐若熙在前兩局投完攻守交換時被捕捉到以毛巾掩面、眼眶濕潤，而他在第3局依然被敲安打連連、丟掉第7分，第4局於一出局後再次碰上尼文再被敲安打，林安可也擊出單場第2安，徐若熙面對平沢大河再出現保送，滿壘之際連續解決小島大河、石井一成，終於避免失血。

徐若熙最終以92球完成4局投球，被敲14安打、失7分都是責失分，有5次三振、1次保送。

林安可 西武 日職

延伸閱讀

日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

中職／悍將4E款待 「土虱」曾仁和入龍營首戰暌違717天奪勝

相關新聞

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin）的砲管，為他帶來震撼教育，對戰3打數3安打，包括第一局、第二局各一發兩分砲，徐若熙最終先發4局被敲14支安

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，今天又於第一局遭到重擊，被連6棒敲出安打、狂失4分，而他首度面對西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin），就被敲出兩分砲，已是連3場出賽挨轟。

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

日本火腿隊台灣好手孫易磊、林家正今天投捕搭檔，在二軍比賽和橫濱隊交手，孫易磊2局上因觸身球砸到打者頭部，遭勒令退場，先發1.2局失3分吞敗，林家正4打數3安打，包括7局下兩分砲，火腿終場4：7落敗。

中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。

中職／洪總大讚林詩翔封鎖兄弟 一度考慮讓陳文杰短打

後勁、德保拉今天在台北大巨蛋形成投手戰，台鋼雄鷹隊拚到延長10局靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉勝中信兄弟隊，雄鷹總教練洪一中賽後說：「贏球就是很高興。」

中職／聯盟打造進階數據網站 正式上線試營運

中華職棒正式推出全新進階數據網站並進行試營運，與國科會、運動部、野球革命攜手打造數據平台，透過6球團各球場Trackman雷達追蹤系統整合資料，涵蓋球員表現及多元排行榜，提供使用者更直觀且全面的觀賽體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。