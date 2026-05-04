日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin）的砲管，為他帶來震撼教育，對戰3打數3安打，包括第一局、第二局各一發兩分砲，徐若熙最終先發4局被敲14支安打、狂失7分，防禦率暴漲到7.23。

西武先發打線今天同時納入3位洋砲，包括第一棒卡納里歐（Alexander Canario）、第四棒尼文、第五棒林安可，一開賽就面對徐若熙攻勢頻頻。

徐若熙首局的危機從兩出局後浮現，渡部聖彌先敲安打，尼文狙擊141公里滑球掃出左外野全壘打牆，以兩分砲幫助西武先馳得點。林安可、平沢大河、小島大河、石井一成持續安打串連，徐若熙單局被敲6安打、狂失4分。

徐若熙第二局依然動盪，首位打者卡納里歐就敲內野安打，儘管徐若熙三振西川愛也加上卡納里歐盜壘失敗，但尼文在兩出局、一壘有人的打席再度開砲，在個人生涯第一次、第二次對戰徐若熙都敲出全壘打。

徐若熙在前兩局投完攻守交換時被捕捉到以毛巾掩面、眼眶濕潤，而他在第3局依然被敲安打連連、丟掉第7分，第4局於一出局後再次碰上尼文再被敲安打，林安可也擊出單場第2安，徐若熙面對平沢大河再出現保送，滿壘之際連續解決小島大河、石井一成，終於避免失血。

徐若熙最終以92球完成4局投球，被敲14安打、失7分都是責失分，有5次三振、1次保送。