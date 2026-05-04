中職／聯盟打造進階數據網站 正式上線試營運

中華職棒正式推出全新進階數據網站並進行試營運，與國科會、運動部、野球革命攜手打造數據平台，透過6球團各球場Trackman雷達追蹤系統整合資料，涵蓋球員表現及多元排行榜，提供使用者更直觀且全面的觀賽體驗，可掌握各項關鍵數據與排名變化，深入了解球隊與球員表現，全面呈現聯盟競爭態勢與比賽精彩內容。

中職指出，進階數據網站不再僅提供傳統的打擊率或防禦率，而是將球場上每一次擊球、每一顆投球的物理特性精準量化，協助使用者從科學視角解析比賽脈絡與球員表現。

網站以PR表格為核心，讓球迷一眼掌握球員在聯盟中的表現定位，並可透過3D擊球彈道、擊球品質與本壘板紀律等數據，進一步分析打者與投手的優勢與特性；同時亦提供投球進壘位置、轉速與轉軸等關鍵數據，協助解析投手球路品質與對戰效果，全面提升觀賽深度與數據應用價值。

進階數據平台功能多元，包括「完整排行榜系統」涵蓋擊球初速與投球轉速等數據，清楚呈現球員表現；「多面向數據整合」統整球隊、球員與賽事資訊，一站式掌握聯盟動態；此外，直觀的操作介面亦讓不同使用族群都能輕鬆瀏覽與分析數據。此次進階數據平台的推出，展現聯盟數位轉型的初步成果。

第二階段將進一步升級，於網站轉播中同步呈現逐球軌跡，達成數據與賽況的零時差同步。聯盟將持續優化內容與使用體驗，透過更多元的數據與視覺化分析，建構完整的棒球數據生態圈，引領球迷以全新視角深入賽事核心。

中華職棒官方進階數據網站：https://stats.cpbl.com.tw/