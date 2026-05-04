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日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟
效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，今天又於第一局遭到重擊，被連6棒敲出安打、狂失4分，而他首度面對西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin），就被敲出兩分砲，已是連3場出賽挨轟。
迎戰徐若熙，西武先發打線今天同時納入3位洋砲，包括第一棒卡里納歐（Alexander Canario）、第四棒尼文（Tyler Nevin）、第五棒林安可，一開賽就成功攻城掠地。
#ネビン 選手のホームランで2点先制！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) May 4, 2026
満員のレフトスタンドに大きな放物線を描きます！
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徐若熙一開賽面對卡里納歐飆K，再讓西川愛也擊出二壘方向滾地球，危機卻在兩出局後浮現，渡部聖彌打穿中間方向，尼文在球數2好2壞狙擊141公里滑球，掃出左外野全壘打牆，以兩分砲幫助西武先馳得點。
林安可緊接著面對徐若熙的曲球也敲安打，平沢大河、小島大河、石井一成持續安打串連，徐若熙直到面對滝澤夏央才以二壘方向滾地球結束該局。
《獅王背後的故事》
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