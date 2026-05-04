快訊

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可暌違3場再獲先發 與徐若熙上演「台灣內戰」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。資料照
徐若熙。資料照

軟銀客西武即時攻守數據

效力軟銀隊的台灣強投徐若熙回歸一軍，今天先發出戰西武隊，西武先發打線出爐，林安可擔任先發第五棒、左外野手，再度上演「台灣內戰」。

徐若熙本季先發3場，取得1勝2敗、防禦率4.91，今天已是第二次過招西武，先前在4月8日交手先發7局失1分，但好投並未獲得火力支援，最終悲情承擔敗投，該役與林安可對戰3打席被敲1支安打。

西武在5月的前3場出賽，林安可都未排進先發打線，僅以代打亮相2打席沒有安打，今天將是他暌違3場重返先發打線。

林安可本季至今出賽27場，92打數敲出19支安打，包括8支二壘打、2支全壘打，打擊率只有2成07。

林安可。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供

西武 日職 林安可

延伸閱讀

日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝

日職／中職三傑僅剩林安可在一軍 面臨逆境得避免惡性循環

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

相關新聞

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

效力軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙相隔17天再於一軍出賽，今天又於第一局遭到重擊，被連6棒敲出安打、狂失4分，而他首度面對西武獅隊洋砲尼文（Tyler Nevin），就被敲出兩分砲，已是連3場出賽挨轟。

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

日本火腿隊台灣好手孫易磊、林家正今天投捕搭檔，在二軍比賽和橫濱隊交手，孫易磊2局上因觸身球砸到打者頭部，遭勒令退場，先發1.2局失3分吞敗，林家正4打數3安打，包括7局下兩分砲，火腿終場4：7落敗。

中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。

中職／洪總大讚林詩翔封鎖兄弟 一度考慮讓陳文杰短打

後勁、德保拉今天在台北大巨蛋形成投手戰，台鋼雄鷹隊拚到延長10局靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉勝中信兄弟隊，雄鷹總教練洪一中賽後說：「贏球就是很高興。」

日職／林安可暌違3場再獲先發 與徐若熙上演「台灣內戰」

效力軟銀隊的台灣強投徐若熙回歸一軍，今天先發出戰西武隊，西武先發打線出爐，林安可擔任先發第五棒、左外野手，再度上演「台灣內戰」。

陽信盃青少棒賽／蘇敬恩超前安 邏輯好增蹲捕當工具人

陽信盃青少棒賽台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市；蘇敬恩增加蹲捕比例，教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。