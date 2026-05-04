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日職／林安可暌違3場再獲先發 與徐若熙上演「台灣內戰」
效力軟銀隊的台灣強投徐若熙回歸一軍，今天先發出戰西武隊，西武先發打線出爐，林安可擔任先發第五棒、左外野手，再度上演「台灣內戰」。
徐若熙本季先發3場，取得1勝2敗、防禦率4.91，今天已是第二次過招西武，先前在4月8日交手先發7局失1分，但好投並未獲得火力支援，最終悲情承擔敗投，該役與林安可對戰3打席被敲1支安打。
西武在5月的前3場出賽，林安可都未排進先發打線，僅以代打亮相2打席沒有安打，今天將是他暌違3場重返先發打線。
林安可本季至今出賽27場，92打數敲出19支安打，包括8支二壘打、2支全壘打，打擊率只有2成07。
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