日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

日本火腿隊台灣好手孫易磊、林家正今天投捕搭檔，在二軍比賽和橫濱隊交手，孫易磊2局上因觸身球砸到打者頭部，遭勒令退場，先發1.2局失3分吞敗，林家正4打數3安打，包括7局下兩分砲，火腿終場4：7落敗。

孫易磊此役面對8名打者，只投25球就退場，最快球速154公里，被揮出3支安打，失3分都是自責分，2局上2出局面對橫濱8棒捕手益子京右，投出145公里內角速球形成頭部觸身球，這顆被判定為危險球，因此提前退場，二軍6場先發戰績2勝3敗、防禦率2.10。

林家正3局下首次打擊揮出游擊方向滾地球出局，5局下左外野安打，7局下面對橫濱中繼投手浜地真澄，逮中148公里速球轟成右外野兩分砲，8局下又揮出游擊方向內野安打，本季在二軍出賽15場首次開轟，打擊率從1成30升至2成22。