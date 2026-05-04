陽信盃青少棒賽／蘇敬恩超前安 邏輯好增蹲捕當工具人

陽信盃青少棒賽台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市；蘇敬恩增加蹲捕比例，教練戴子堯稱讚頭腦很清楚，邏輯思考能力好。

115年陽信銀行盃全國青少棒賽今天開打，台北市隊今天預賽首戰與高雄市隊交手，台北市隊5局打完1比2處劣勢，6局上靠著曾亦誠關鍵三壘打先將比數扳平，2人出局後蘇敬恩適時安打，送回球隊超前分，助隊順利搶勝。

蘇敬恩今天板凳出發，比賽後半段關鍵時刻打擊建功，總計1打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，接替蹲捕到比賽結束。

戴子堯表示，國二的蘇敬恩是球隊「最佳工具人」，國一主要是擔任二壘、游擊與投手，但去年就有提醒球員，捕手也要跟著練，多練一個位置也讓教練調度更靈活。

戴子堯表示，此次比賽帶捕手少，蘇敬恩是球隊主力投手也是主力捕手，首場比賽讓他板凳出發，也給機會讓他觀察場上學長，稱讚蘇敬恩頭腦清楚、邏輯思考能力很好。

蘇敬恩透露，其實國小就一直有練捕手，但二壘、游擊、投手比例還是比較多，知道要增加蹲捕工作，就想要努力認真完成，自認蹲捕擋球是比較困難部分，有時候會反應不過來，學長與教練都會提醒。

今天6局三壘有人關鍵打席，蘇敬恩表示，沒有特別想什麼，把能做的東西做好，結果順其自然，打出超前安，還是很開心。

蘇敬恩去年國一就有打陽信盃青少棒賽，他表示，去年參賽感覺像是學習，今年更有經驗，身材也長高長壯，很想要跟著隊友拚小馬青少棒代表權，實現出國比賽夢想；蘇敬恩也提到，因為看世界棒球經典賽（WBC）注意到日職好手森下翔太，欣賞他的打擊。