陽信盃青少棒賽／北市左投曾亦誠壓制高雄 葉承豪後援臨危不亂

陽信盃青少棒賽今天開打，台北市隊兩任左投曾亦誠、葉承豪聯手壓制，率隊以3比2擊敗高雄市隊；葉承豪投打有表現，後援3局失2分奪下勝投，臨危不亂特質讓人信任。

115年陽信銀行盃全國青少棒賽為今年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加亞太賽，爭取前進世界賽門票。

台北市隊今天預賽首戰與高雄市隊交手，形成投手戰，台北市隊5局上突破，靠著葉承豪安打、盜壘、林品佑安打先馳得點，高雄市隊5局下攻下2分超前比數。

台北市隊6局上追分，曾亦誠關鍵三壘打先將比數扳平，2人出局後蘇敬恩適時安打，送回球隊超前分，助隊順利搶勝。

台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩（圖）4日比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市隊。圖中央社提供

台北市隊先發投手曾亦誠投4局飆出6次三振、無失分，葉承豪後援3局失掉2分責失分，投出4次三振，奪下勝投；曾亦誠、葉承豪打擊也有表現，曾亦誠有追平三壘打，葉承豪也有單場2安好表現。

台北市此次以長安國中為主體，加入重慶、敦化國中組成聯隊參賽，今天兩任左投都來自重慶國中；教練戴子堯表示，高雄市左打多，兩名左投加入完備戰力，今天原本設定就是用左投應戰。

戴子堯表示，除了左投優勢外，葉承豪的變化球和控球能力都好，雖然個子不高，但場上臨危不亂，給人信任感，加上也是球隊重要外野戰力，可以先在外野觀察、保持熱身，有需要時以長中繼角色登板。

戴子堯提到，此次聯隊組起來投打戰力都算平均，就是籤運比較不好，集訓1週多，大家都明白各自角色定位，考驗就是臨場表現，可以搶的比賽，每場都要搶下來。