快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

陽信盃青少棒賽／北市左投曾亦誠壓制高雄 葉承豪後援臨危不亂

中央社／ 新北4日電
115年陽信盃青少棒賽4日開打，台北市隊兩任左投曾亦誠、葉承豪（圖）聯手壓制，率隊以3比2擊敗高雄市隊，葉承豪拿下勝投。圖中央社提供
115年陽信盃青少棒賽4日開打，台北市隊兩任左投曾亦誠、葉承豪（圖）聯手壓制，率隊以3比2擊敗高雄市隊，葉承豪拿下勝投。圖中央社提供

陽信盃青少棒賽今天開打，台北市隊兩任左投曾亦誠、葉承豪聯手壓制，率隊以3比2擊敗高雄市隊；葉承豪投打有表現，後援3局失2分奪下勝投，臨危不亂特質讓人信任。

115年陽信銀行盃全國青少棒賽為今年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加亞太賽，爭取前進世界賽門票。

台北市隊今天預賽首戰與高雄市隊交手，形成投手戰，台北市隊5局上突破，靠著葉承豪安打、盜壘、林品佑安打先馳得點，高雄市隊5局下攻下2分超前比數。

台北市隊6局上追分，曾亦誠關鍵三壘打先將比數扳平，2人出局後蘇敬恩適時安打，送回球隊超前分，助隊順利搶勝。

台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩（圖）4日比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市隊。圖中央社提供
台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩（圖）4日比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市隊。圖中央社提供

台北市隊先發投手曾亦誠投4局飆出6次三振、無失分，葉承豪後援3局失掉2分責失分，投出4次三振，奪下勝投；曾亦誠、葉承豪打擊也有表現，曾亦誠有追平三壘打，葉承豪也有單場2安好表現。

台北市此次以長安國中為主體，加入重慶、敦化國中組成聯隊參賽，今天兩任左投都來自重慶國中；教練戴子堯表示，高雄市左打多，兩名左投加入完備戰力，今天原本設定就是用左投應戰。

戴子堯表示，除了左投優勢外，葉承豪的變化球和控球能力都好，雖然個子不高，但場上臨危不亂，給人信任感，加上也是球隊重要外野戰力，可以先在外野觀察、保持熱身，有需要時以長中繼角色登板。

戴子堯提到，此次聯隊組起來投打戰力都算平均，就是籤運比較不好，集訓1週多，大家都明白各自角色定位，考驗就是臨場表現，可以搶的比賽，每場都要搶下來。

高雄 北市

延伸閱讀

MiLB／林盛恩1A後援4局4K勝投 柯敬賢3打數敲1安

中職／江少慶睽違596天一軍先發 飆速155公里無關勝敗

中職／曾子祐第10局再見安打 雄鷹逆轉戰局再勝兄弟

MiLB／林維恩先發連抓15個出局數 潘文輝飆速156中繼勝

相關新聞

中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。

中職／洪總大讚林詩翔封鎖兄弟 一度考慮讓陳文杰短打

後勁、德保拉今天在台北大巨蛋形成投手戰，台鋼雄鷹隊拚到延長10局靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉勝中信兄弟隊，雄鷹總教練洪一中賽後說：「贏球就是很高興。」

中職／從小到大首支再見安打 曾子祐展現「正能量」威力

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋拚到延長10局，曾子祐從李振昌的手中揮出再見安打，以3：2擊敗中信兄弟隊，主場3連戰搶下兩勝，曾子祐說：「這是從小到大第一支再見安打，很開心為球隊建功。」

陽信盃青少棒賽／蘇敬恩超前安 邏輯好增蹲捕當工具人

陽信盃青少棒賽台北市隊「最佳工具人」蘇敬恩比賽後半段替補上場，敲出超前安，助隊以3比2擊敗高雄市；蘇敬恩增加蹲捕比例，教...

陽信盃青少棒賽／北市左投曾亦誠壓制高雄 葉承豪後援臨危不亂

陽信盃青少棒賽今天開打，台北市隊兩任左投曾亦誠、葉承豪聯手壓制，率隊以3比2擊敗高雄市隊；葉承豪投打有表現，後援3局失2...

中職／府城獅吼宮首度移師亞太 獅隊打造「吼力包高中」主題日

統一獅隊今天宣布，年度盛事「府城獅吼宮」將於本月中旬登場，首度移師亞太主球場進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。