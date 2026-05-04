中職／府城獅吼宮首度移師亞太 獅隊打造「吼力包高中」主題日

統一獅隊今天宣布，年度盛事「府城獅吼宮」將於本月中旬登場，首度移師亞太主球場進行。

獅隊15、16、17日在亞太主球場對中信兄弟隊進行3連戰，延續去年「良緣神助宮」月老加持的熱烈好評，16日和17日（周六、周日）首度在這座球場隆重登場，適逢考季與求職潮，球團特別打造「吼力包高中」主題日，邀請文昌帝君親自坐鎮，將熱血的棒球殿堂轉化為充滿儀式感的文化祭典，為所有考生與求職朋友獻上最誠摯的應援與庇佑。

獅隊指出，本次府城獅吼宮「吼力包高中」視覺設計出字插畫家PAPARAYA之手，擅長將莊嚴的傳統神明轉化為充滿現代感且親和力十足的形象，代表作「虎爺實習中」深受年輕族群喜愛。今年主視覺完美融合其筆下的「文昌帝君」與府城獅吼宮元素，並將獅隊球員、Uni-Girls融入插畫，藉由充滿靈氣的插畫線條將神明庇佑具象化，帶給球迷視覺與心靈的雙重加持。

呼應台灣考季盛行的「包、高、中」諧音文化，本次主題日特別將台南在地包子、狀元糕、粽子三大應景美食，規劃為「獅王神轎繞境」報名參與者的專屬補給品。不僅延續「包高中」的吉祥寓意，也讓球迷在參與遶境儀式的同時，獲得一份象徵祝福與能量補給的應援體驗。

本次廟宇季主題日將與台南郵局合作，於活動兩日現場設置「臨時郵局」服務，除了提供專為本次主題設計的兩日限定紀念郵戳外，現場更同步推出主題日限定紀念郵票，供球迷與集郵愛好者珍藏，可於活動期間在球場內寄送明信片給親友，將充滿文昌庇佑與球場熱氣的祝福，透過郵路精準傳遞。

獅隊更攜手台南市政府觀光旅遊局，在17日之前針對台南「最強考運散策導覽路線」，於祀典武廟、赤崁樓文昌閣、赤崁樓大士殿、縣城隍廟及三山國王廟等廟宇設置「吼力包高中」主題插畫立牌。誠摯邀請市民與外地遊客跟隨文昌帝君的足跡走訪府城，透過與吼力包高中的插畫角色合照打卡，親身感受「眾神之都」底蘊與棒球熱血精神交織的獨特魅力。