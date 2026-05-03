快訊

股神巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

皮克敏加持！嘉義變「火雞惡夢」 林聰明業績增4成、單日叫號破千

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍朱育賢轟出雙響砲。圖／味全龍提供
味全龍朱育賢轟出雙響砲。圖／味全龍提供

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。」

朱育賢今天單場敲出2支陽春全壘打，包括在8局下擊出追平比數的陽春彈，帶動球隊單局攻3分逆轉戰局，也一掃前役差1分反撲失利的懊悔。朱育賢表示：「輸贏沒辦法去控制，只能控制當下，每個人都把自己的角色扮演得很好。」

今年看著隊友們的表現，也讓這位資深強打直呼「感動」，「今年這些小老弟讓我覺得滿不一樣的，去年到現在，他們成長很多，尤其心態上，包括知道怎麼去打一場比賽，這是最有收穫的東西。」

朱育賢指出，今年球隊每一場比賽都能製造反撲的機會，「不會像去年，很快就陷入劣勢當中，他們總會在劣勢中找出縫隙去突破對手、贏得比賽，希望每個人都能繼續保持。」

龍隊開季至今24場比賽，跑出傲視全聯盟的34次盜壘成功，朱育賢也認為，今年球隊跑壘表現大躍進，是能贏球的一大關鍵，「今年球隊跑壘這方面進步很多，持續給對方投手造成壓力，相對來說，打擊也會出現比較多失投球可以掌握，至於投手到目前為止表現得無話可說，都把分數壓在我們打擊可以去追趕的分數。」

朱育賢 富邦 味全龍

延伸閱讀

中職／朱育賢單場雙響砲 助龍隊6：4逆轉悍將

中職／悍將張育成雙響砲+王念好本季首轟 江國豪睽違693天奪先發勝

中職／「打職棒真的好難」 王念好說完連兩場開轟

中職／張育成睽違近一個月開轟 接近後藤心中的「理想張育成」

相關新聞

中職／曾子祐第10局再見安打 雄鷹逆轉戰局再勝兄弟

台鋼雄鷹隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，進行3連戰最後一戰，兩隊先發投手後勁、德保拉形成投手戰，雄鷹從落後到第8局追平比數，進入延長賽後，10局下再靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉戰局，2勝1敗贏

中職／兄弟大低潮讓平野惠一有感 坦言有些問題之前就存在

中信兄弟隊目前戰績7勝1和15敗，勝率只有3成18，仍是唯一勝場不到二位數的球隊，除了團隊防禦率4.07在中職6隊墊底，5次盜壘成功、捕手阻殺率1成82也都是最差數字；兄弟總教練平野惠一坦言，有些問題

日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙確定在明天回到一軍，相隔17天後再次先發，作客西武巨蛋對上埼玉西武獅隊，爭取個人本季第2勝，徐若熙表示：「希望能和打者正面對決。」

韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

韓職韓華鷹隊左投王彥程今天出戰三星獅隊，主投5局挨1發陽春砲失3分，其中僅1分是自責分，在雙方3：3平手時退場，無關勝敗，最終三星獅則是靠著再見3分砲以7：6勝出。

中職／葉總指富邦投捕故意砸傷郭天信？四方說法一次看

味全龍隊昨天在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，7局下悍將隊5：2領先，廖任磊登板後製造1出局三壘有人的危機，接著對決龍隊郭天信，一顆151公里的速球砸中他的右膝，郭天信表情痛苦，之後被隊友揹下場，這也「砸」

中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。