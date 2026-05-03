中職／龍隊小老弟們長大了！ 朱育賢：劣勢中找縫隙突破對手

「酒窩大砲」朱育賢今天演出來到味全龍隊後的首次單場雙響砲、生涯第23次單場至少雙轟，幫助味全龍隊以6：4逆轉富邦悍將，穩坐聯盟龍頭，朱育賢也感受到今年龍隊「小老弟」們的蛻變，「更知道怎麼去打一場比賽。」

朱育賢今天單場敲出2支陽春全壘打，包括在8局下擊出追平比數的陽春彈，帶動球隊單局攻3分逆轉戰局，也一掃前役差1分反撲失利的懊悔。朱育賢表示：「輸贏沒辦法去控制，只能控制當下，每個人都把自己的角色扮演得很好。」

今年看著隊友們的表現，也讓這位資深強打直呼「感動」，「今年這些小老弟讓我覺得滿不一樣的，去年到現在，他們成長很多，尤其心態上，包括知道怎麼去打一場比賽，這是最有收穫的東西。」

朱育賢指出，今年球隊每一場比賽都能製造反撲的機會，「不會像去年，很快就陷入劣勢當中，他們總會在劣勢中找出縫隙去突破對手、贏得比賽，希望每個人都能繼續保持。」

龍隊開季至今24場比賽，跑出傲視全聯盟的34次盜壘成功，朱育賢也認為，今年球隊跑壘表現大躍進，是能贏球的一大關鍵，「今年球隊跑壘這方面進步很多，持續給對方投手造成壓力，相對來說，打擊也會出現比較多失投球可以掌握，至於投手到目前為止表現得無話可說，都把分數壓在我們打擊可以去追趕的分數。」