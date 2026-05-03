中職／洪總大讚林詩翔封鎖兄弟 一度考慮讓陳文杰短打

後勁、德保拉今天在台北大巨蛋形成投手戰，台鋼雄鷹隊拚到延長10局靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉勝中信兄弟隊，雄鷹總教練洪一中賽後說：「贏球就是很高興。」

後勁4月28日對富邦悍將隊先發5局失3分（2分自責）吞敗，今天用86球完成6局任務，被揮出兩支安打，退場時1：2落後，最後無關勝敗，本季戰績仍是3勝2敗。

洪一中表示，本來就打算讓後勁「投1休4」，因此前一戰設定最多投85球（他投81球退場），今天也不可能讓他投到破百，投滿6局就退場休息。

兩隊2：2進入延長賽後，雄鷹「守護神」林詩翔10局上連續解決3名打者，下半局曾子祐再見安打讓他獲得本季首勝，洪一中笑說：「林詩翔的表現很關鍵，10局上當然就是派他上場，不然要等到什麼時候再上？」

雄鷹10局下林家鋐先站上二壘（突破僵局制），陳文杰面對李振昌揮出一壘滾地球，掩護林家鋐攻占三壘，曾子祐揮出中外野方向再見安打，大巨蛋3連戰打出2勝1敗。

洪一中表示，一度考慮讓陳文杰犧牲觸擊，但李振昌滑球多，左打者往一、二壘的方向打，也可把跑者送上三壘，如果揮出安打更可送回本壘，當時想法就是「多一個機會」。

洪總認為李振昌的滑球很厲害，右打的曾子祐打得很好，很開心能夠贏下這場比賽。