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中職／朱育賢單場雙響砲 助龍隊6：4逆轉悍將
味全龍隊昨天面對富邦悍將隊反撲失利終止3連勝，今天雖兩度陷入落後，但靠著朱育賢單場雙響砲，包括在8局下轟出追平陽春彈，帶動球隊打下3分攻勢扭轉戰局，終場龍隊以6：4逆轉悍將。
悍將連續兩天都在一開賽就有攻勢，池恩齊短打點成內野安打，連兩戰首打席敲安帶動攻勢，推進上二壘後，張育成安打助球隊先馳得點。3局下龍隊則是靠保送和張祐銘的適時安打將比數扳平，雙方1：1平手。
4局上悍將靠孔念恩安打、李宗賢二壘打送回超前分，王念好接著轟出左外野方向的2分全壘打，生涯首次連兩場比賽開轟，助球隊打下4：1領先。
龍隊在4局下由朱育賢敲右外野陽春砲（本季第3轟）追回1分，6局下面對悍將隊牛棚投手林栚呈，王順和敲出領先全聯盟的本季第5支三壘打，接著因投手暴投跑回分數，龍隊將比數追成1分差。
8局下朱育賢率先上場，面對張奕再轟出一發陽春全壘打，個人單場第2轟、生涯第23次單場至少兩轟，一棒將比數扳成4：4平手，接著龍隊靠安打和保送攻佔一、二壘，林辰勳擊出三壘方向滾地球，三壘手王念好傳二壘發生失誤，龍隊跑回超前分，郭天信敲高飛犧牲打又追加1分，單局進帳3分逆轉戰局。
龍隊先發投手伍鐸此戰主投6局，被揮出8支安打，包括王念好的2分砲，有2次三振，失4分。悍將日籍投手鈴木駿輔則是先發5局用91球，被敲4支安打（1轟），送出6次三振，失2分，兩人皆無關勝敗。
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