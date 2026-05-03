中職／從小到大首支再見安打 曾子祐展現「正能量」威力

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋拚到延長10局，曾子祐從李振昌的手中揮出再見安打，以3：2擊敗中信兄弟隊，主場3連戰搶下兩勝，曾子祐說：「這是從小到大第一支再見安打，很開心為球隊建功。」

兄弟6局上許庭綸、岳政華、黃韋盛先後保送形成滿壘，許基宏揮出兩分打點安打，取得2：0領先，曾子祐在游擊區出現守備瑕疵，賽後有點自責，他說：「當時布陣靠向二壘，反手接球沒接好，否則不會被攻下第二分。」

兄弟洋投德保拉本季初登板，本來維持無安打比賽，直到6局下2出局後，才被陳文杰、曾子祐、吳念庭連續揮出安打，曾子祐攻下全隊第1分打點；雄鷹8局下再靠吳念庭、魔鷹連續揮出二壘打追平比數，進入延長賽後，曾子祐成為贏球大功臣，本季首次獲選單場MVP。

第10局突破僵局制，兄弟上半局未得分，下半局林家鋐先站上二壘，再靠陳文杰內野滾地球攻占三壘，接著曾子祐揮出中外野方向再見安打，他說：「打擊前已先做好心理準備，就是往外野打，看到好球就出棒。」

雄鷹目前戰績14勝1和11敗，上半季排名暫居第2，曾子祐認為球隊氣氛很好，學長都很努力維持住，不讓這種氣氛陷下去，大家也把「正能量」的口號做得很好。