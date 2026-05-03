中職／曾子祐第10局再見安打 雄鷹逆轉戰局再勝兄弟

台鋼雄鷹隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，進行3連戰最後一戰，兩隊先發投手後勁、德保拉形成投手戰，雄鷹從落後到第8局追平比數，進入延長賽後，10局下再靠曾子祐再見安打，以3：2逆轉戰局，2勝1敗贏得系列賽。

兩隊打完前5局都未得分，唯一安打是兄弟三壘手黃韋盛1局上揮出一壘打；兄弟6局上率先突破後勁的封鎖，許庭綸、岳政華、黃韋盛先後保送形成滿壘，接著許基宏揮出兩分打點安打，取得2：0領先。

德保拉本季初登板，一路壓制雄鷹打線，直到6局下2出局後才被陳文杰揮出安打，打破無安打比賽；陳文杰這支二壘打點燃攻勢，下一棒曾子祐也出現安打，攻下全隊第1分，接著吳念庭又安打，連續3棒開張，但洋砲魔鷹揮出右外野高飛球，留下一、二壘殘壘，雄鷹1：2落後。

雄鷹8局下面對兄弟菜鳥投手錢可倫，2出局後吳念庭、魔鷹揮出二壘打攻下追平分，兩隊打完9局2：2僵持，10局下曾子祐面對李振昌揮出再見安打。

德保拉生涯第3次先發前5局未被安打，他用85球完成6局任務，被揮出3支安打，出現1次保送，只失1分，因牛棚失守無關勝敗。

後勁同樣優質先發，用86球投完6局退場，被揮出兩支安打，出現3次保送，失兩分都是自責分，中斷對戰兄弟跨季連續24局未失分；雄鷹「守護神」林詩翔10局上連續解決3名打者，後援1局奪下本季首勝。