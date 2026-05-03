中職／江少慶睽違596天一軍先發 飆速155公里無關勝敗

統一7-ELEVEn獅隊投手江少慶睽違596天再度踏上中職一軍投手丘，今天對樂天桃猿隊先發3局投出4次三振，失掉1分非責失分，飆速155公里，無關勝敗。

江少慶2024年9月14日當時效力富邦悍將，先發對戰樂天桃猿，投到2局上2人出局後，面對馬傑森打席，投出第1球後就表情痛苦蹲下傷退，因右側胸大肌撕裂傷，經過596天的復健、準備，今天穿著獅隊球衣回到一軍先發，對手剛好又是樂天桃猿隊。

江少慶今天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場先發出賽，1局上先保送首名打者何品室融，1人出局後被盜上二壘，再因失誤讓跑者上到三壘，因滾地球失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

江少慶2局上保送首名打者李勛傑，接著製造雙殺，再讓宋嘉翔敲出右外野方向飛球出局，3局上1人出局後被林政華敲出二壘打，接著連飆2次三振，凍結桃猿隊攻勢，沒有失分，3局投完退場。

江少慶傷後復出首場一軍先發，總計用54球投3局，被敲出1支安打，投出4次三振，2次四壞保送，失掉1分非責失分，最快球速155公里。

江少慶今天在球隊0比1落後時退場，獅隊5局下靠著蘇智傑、潘傑楷接連安打先將比數扳平，1人出局後陳聖平高飛犧牲打送回超前分，江少慶無關勝敗。

最終統一獅以4：1擊敗樂天桃猿。

江少慶復出一軍先發3局無責失 獅擊退桃猿3連勝

中職統一7-ELEVEn獅隊今天與樂天桃猿交手，為投手江少慶傷後復出首戰，投3局無責失分、最速155公里，獅隊潘傑楷2安1打點好表現，助隊以4比1拿下近期3連勝。

獅隊今天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎戰樂天桃猿隊，為獅隊投手江少慶睽違596天的一軍先發出賽。江少慶1局上先保送首名打者何品室融，1人出局後被盜上二壘，再因失誤讓跑者上到三壘，後因滾地球失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數，3局投完退場。

獅隊前4局沒有拿下分數，5局下靠著蘇智傑、潘傑楷接連安打，先將比數扳平；1人出局後，陳聖平敲出高飛犧牲打送回超前分。

7局下獅隊再起攻勢，林子豪敲出安打，潘傑楷敲出二壘打推進，朱迦恩補上二壘打、一棒2分幫助球隊多添保險分。

獅隊順利拿下勝利，潘傑楷單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點、有2得分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手江少慶總計用54球投3局，被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉1分非責失分，最快球速155公里、無關勝敗。

投手林詔恩中繼投3局，被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季首勝。