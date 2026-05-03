中職／「打職棒真的好難」 王念好說完連兩場開轟

富邦悍將隊21歲強打內野手王念好，今年開季打了22場比賽、花了70打席才敲出本季第1發全壘打，他也直呼「打職棒很難耶！」而昨天從味全龍隊洋投鋼龍手中掃出陽春砲，今天又在4局上從伍鐸手中擊出2分全壘打，生涯首次連兩場比賽開轟。

王念好開季起獲得大量的出賽機會，開季前21場比賽先發18場，但58打數敲11支安打，僅4支二壘打，打擊率0.190，還未開轟，在網路上也受到不少球迷的批評和謾罵。王念好本人雖不太在意相關評論和球迷的私訊，但連女友都受牽連，收到球迷到攻擊自己的訊息。

過去在學生時期是備受關注的強打者，王念好在2023年選秀成為富邦悍將的第1指名，直到今年開季獲得穩定的一軍出賽機會，讓他深刻體會到「打職棒真的好難」，王念好說：「每天做的事都一樣，但是每天的狀況都會不一樣，要維持真的很難。」

王念好指出，自己從開季以來，狀況起起伏伏，總會有幾場比賽沒辦法達成自己的目標，「從一周1安，進步到一周4安，告訴自己慢慢來，不要急，從每個打席裡累積經驗。」他也會利用球隊提早到球場的時間，抓緊機會進行自己想做的加強，就當天自己的狀況做調整。

昨天在對味全龍隊之戰，王念好本季首轟出爐，他笑說，繞壘回來之後，打擊教練高國輝只跟他說：「要跑壘，不要一直看，沒有（打）很遠。」

而就在本季第1號全壘打出爐後，王念好今天續戰味全龍隊，4局上再從伍鐸手中敲出一發左外野2分砲，生涯首次連兩場比賽開轟，本季2轟已追平去年單季全壘打數（出賽51場），目前生涯累積5轟，有3轟是棒打洋投。