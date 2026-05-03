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中職／葉總看好挑戰150盜 李凱威：先不要想那麼遠

中央社／ 台北3日電
中華職棒味全龍隊內野手李凱威。 中央社
中華職棒味全龍隊內野手李凱威。 中央社

味全龍隊野手李凱威昨天達成生涯第100次盜壘，成為隊史第一位百盜本土選手，聽到總教練葉君璋看好150盜、甚至200盜，李凱威笑說：「先不要想那麼遠」。

李凱威昨天在對戰富邦悍將隊8局下跑出盜壘成功，成為中華職棒聯盟史上第32位百盜選手，隊史過去曾達成的僅有外籍野手大帝士（Bernardo Tatis），僅花135場達成，至今仍是聯盟最快紀錄。

雖然腳程算快，但李凱威坦言剛進職棒時沒有想過自己能夠百盜，前期也是因為教練團給予空間，讓自己及其他年輕球員有機會嘗試，經驗累積加上自己改良起跑動作，到近2年才掌握到盜壘技巧。

葉君璋認為100盜對李凱威不是難事，「他有速度、又能夠上壘」，甚至看好150盜也沒有問題，「但200盜就要看身體狀況維持怎麼樣，因為年齡會增長，能夠200盜的人也不多。」

李凱威與隊友郭天信同在新人年達成單季20盜，今年李凱威先集滿百盜，郭天信則是92盜還差8次，兩人有機會再次同一年達陣百盜。

葉君璋 李凱威 郭天信

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