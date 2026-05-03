快訊

梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家：這地區要防較大雨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程。 韓華鷹隊官方IG(資料照)
王彥程。 韓華鷹隊官方IG(資料照)

韓職韓華鷹隊左投王彥程今天出戰三星獅隊，主投5局挨1發陽春砲失3分，其中僅1分是自責分，在雙方3：3平手時退場，無關勝敗，最終三星獅則是靠著再見3分砲以7：6勝出。

王彥程休4天後再次登板，本季第二度對上三星獅隊，今天前4局僅被擊出1支安打、投出1次保送，沒有失分，隊友也在前兩局就替他打下2：0的領先。

而王彥程投到4局上遭遇危機，面對首名打者崔炯宇，被敲出右外野方向的陽春全壘打，再對下一棒打者投出四壞球保送，接著讓打者擊出滾地球，但三壘手發生失誤形成一、二壘有人，再被敲安打，面臨無人出局滿壘的危機。

王彥程先製造投手前滾地球抓下該局第一個出局數，接著讓對手敲出安打再失1分，滿壘局面下飆三振形成2出局，但接著投出保送讓對手「擠」回超前分，之後製造飛球出局結束該局的危機，單局面對9名打者，失3分。

韓華此戰因守備又幫王彥程「扯後腿」，但5局上打線將比數扳成3：3平手，王彥程續投第5局沒有失分，之後退場休息，此戰無關勝敗。

王彥程今天先發5局用98球，被敲出5支安打，有3次保送，送出2K，失3分（1分責失），本季防禦率2.37。

韓職 韓華鷹 王彥程

延伸閱讀

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

中職／蘇智傑連3戰開轟成「亞太王」 19歲張宥謙5局失2分奪生涯首勝

中職／曾家輝奪生涯首場先發勝 兄弟全場僅1安還「誤」事不敵桃猿

日職／西武延長賽遭火腿逆轉 林安可系列賽10打數沒安打

相關新聞

中職／兄弟大低潮讓平野惠一有感 坦言有些問題之前就存在

中信兄弟隊目前戰績7勝1和15敗，勝率只有3成18，仍是唯一勝場不到二位數的球隊，除了團隊防禦率4.07在中職6隊墊底，5次盜壘成功、捕手阻殺率1成82也都是最差數字；兄弟總教練平野惠一坦言，有些問題

日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙確定在明天回到一軍，相隔17天後再次先發，作客西武巨蛋對上埼玉西武獅隊，爭取個人本季第2勝，徐若熙表示：「希望能和打者正面對決。」

韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

韓職韓華鷹隊左投王彥程今天出戰三星獅隊，主投5局挨1發陽春砲失3分，其中僅1分是自責分，在雙方3：3平手時退場，無關勝敗，最終三星獅則是靠著再見3分砲以7：6勝出。

中職／葉總指富邦投捕故意砸傷郭天信？四方說法一次看

味全龍隊昨天在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，7局下悍將隊5：2領先，廖任磊登板後製造1出局三壘有人的危機，接著對決龍隊郭天信，一顆151公里的速球砸中他的右膝，郭天信表情痛苦，之後被隊友揹下場，這也「砸」

中職／張育成睽違近一個月開轟 接近後藤心中的「理想張育成」

富邦悍將隊強打張育成全壘打進度停滯近一個月後，今天面對味全龍隊，演出單場雙響砲，在隊長范國宸小小熄火的期間挺身而出，幫助球隊止敗，張育成說，「希望每一場都有一個人跳出來，如果我們兩個都熄火的話，就真的

中職／吳明鴻久違搭配黃子鵬 洪一中讚：把投手帶得很好

中職台鋼雄鷹隊昨天先發投捕黃子鵬、吳明鴻睽違約10年的搭配，率隊贏得勝利。總教練洪一中今天表示，有稱讚吳明鴻一下，把投手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。