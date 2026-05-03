韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

韓職韓華鷹隊左投王彥程今天出戰三星獅隊，主投5局挨1發陽春砲失3分，其中僅1分是自責分，在雙方3：3平手時退場，無關勝敗，最終三星獅則是靠著再見3分砲以7：6勝出。

王彥程休4天後再次登板，本季第二度對上三星獅隊，今天前4局僅被擊出1支安打、投出1次保送，沒有失分，隊友也在前兩局就替他打下2：0的領先。

而王彥程投到4局上遭遇危機，面對首名打者崔炯宇，被敲出右外野方向的陽春全壘打，再對下一棒打者投出四壞球保送，接著讓打者擊出滾地球，但三壘手發生失誤形成一、二壘有人，再被敲安打，面臨無人出局滿壘的危機。

王彥程先製造投手前滾地球抓下該局第一個出局數，接著讓對手敲出安打再失1分，滿壘局面下飆三振形成2出局，但接著投出保送讓對手「擠」回超前分，之後製造飛球出局結束該局的危機，單局面對9名打者，失3分。

韓華此戰因守備又幫王彥程「扯後腿」，但5局上打線將比數扳成3：3平手，王彥程續投第5局沒有失分，之後退場休息，此戰無關勝敗。

王彥程今天先發5局用98球，被敲出5支安打，有3次保送，送出2K，失3分（1分責失），本季防禦率2.37。