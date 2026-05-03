中職／葉總指富邦投捕故意砸傷郭天信？四方說法一次看

味全龍隊昨天在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，7局下悍將隊5：2領先，廖任磊登板後製造1出局三壘有人的危機，接著對決龍隊郭天信，一顆151公里的速球砸中他的右膝，郭天信表情痛苦，之後被隊友揹下場，這也「砸」出龍隊總教練葉君璋的火氣。

郭天信被砸中左膝退場後，今天狀況已無大礙，沒有傷及骨頭，賽前也正常參與打擊練習，他自認可以上場比賽，但葉總仍讓他休息一天，在板凳待命。

因重要的子弟兵挨砸，昨天葉君璋在事發當下就用台語向廖任磊大聲斥喝「你故意的喔？」葉君璋今天講到此事時指出，自己沒有不滿的情緒，「我只是比較嚴肅而已。」而會這麼大聲吼向投手，他笑說：「我怕他聽不到。」

葉君璋今天談到此事時，雖沒有露出不滿的表情和情緒，但言語中仍嚴厲地把矛頭指向對方的投捕，直言那顆觸身球就是蓄意所為。

味全龍總教練葉君璋：

龍隊總教練葉君璋。記者余承翰／攝影

「反正就丟內角，丟到人就丟到人，我覺得捕手應該也是這種心態，這應該不算故意對不對？故意不小心的？不小心故意的？」葉君璋指出，也不是要說他們故意砸人，但捕手刻意配內角球，就是這個心態。

「故意丟還不一定丟得準，我就不小心配兩球，捕手蹲再靠近打者一點，一定不會是好球，但打到人最好，那是不是故意的？打到人最好，打到膝蓋更好，就是這種心態而已啊。」

葉君璋之後也表示，這種事情在比賽中一定會遇到，很正常，但球剛好打中的是膝蓋，受傷風險很高。

味全龍外野手郭天信：

郭天信2日遭觸身球砸中右膝。圖／味全龍提供

「我覺得磊哥（廖任磊）不是故意的，看到大家罵他我覺得沒有必要，那時候戰況膠著，他也不可能會想要對人，（觸身球）這是球員都會面臨的風險，罵他沒有必要，這是比賽的一部分。」

投手廖任磊過去是龍隊隊友，捕手戴培峰則是與郭天信同屆的好友，彼此都熟識。郭天信透露，廖任磊昨天賽後就立刻打電話給他，今天賽前也有互動聊天，「我跟他說沒事啦，骨頭沒有怎麼樣，是不幸中的大幸。」

對於葉總直指對手有意為之，郭天信也能理解他的想法，「那局我們滿有機會的，誰都想贏，難免有情緒很正常。」但他也向外界報平安，傷勢無大礙，感謝大家的關心。

富邦悍將隊投手廖任磊：

富邦悍將隊投手廖任磊。記者葉姵妤／攝影

「那一球我出手的時候沒踩好，撇到，瞬間就知道『啊，勾到了。』看到他（郭天信）躺在地上有點擔心，還好他沒事，我也有打電話給他了。」廖任磊指出，和郭天信也認識很久，大家都很熟，沒必要作出這種事。

對於葉總的說法，廖任磊表示：「這是我的問題，跟捕手沒有關係，我們的策略一致，是我自己沒有執行到位。」

富邦悍將隊捕手戴培峰：

富邦悍將隊捕手戴培峰。記者葉姵妤／攝影

「丟到阿信的膝蓋，那真的是一個很危險的位置，當然很抱歉，但不是故意的，第一顆是配外角球，我如果真的要這樣做、故意要丟內角，那我第一顆就進去就好，我先丟外面，投手搖頭，因為前兩打席都是外角球被打安打，這打席想丟內角，我覺得也很合理。」

回應葉總的說法，戴培峰指認為，他或許是刻意要讓投捕今天丟內角球時會有壓力，「那一局我們贏3分，最不希望的就是壘包堆積，0出局擠到一、二壘，再丟保送我覺得當捕手都知道，那是一定要避免的事情，當然我不可能會這樣做，不知道當過捕手的人為什麼會這樣講。」

戴培峰今天繼續先發蹲捕，他表示：「我們確實不是故意要丟到他，我們今天該做的還是要做，該丟的內角球還是要丟，不要因為他們昨天想法怎樣，影響到該丟的球。」