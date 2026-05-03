中職／吳明鴻久違搭配黃子鵬 洪一中讚：把投手帶得很好

中職台鋼雄鷹隊昨天先發投捕黃子鵬、吳明鴻睽違約10年的搭配，率隊贏得勝利。總教練洪一中今天表示，有稱讚吳明鴻一下，把投手帶得很好，也強調捕手位置特別守備比攻擊重要。

雄鷹隊昨天在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，由低肩側投手黃子鵬先發，搭配文化大學小一屆的學弟捕手吳明鴻，黃子鵬7局無失分優質先發，助隊以2比0搶勝，黃子鵬也拿下台北大巨蛋個人首勝。

黃子鵬和吳明鴻在雄鷹隊再聚在一起，吳明鴻昨天賽前表示，黃子鵬進到雄鷹隊後第一次接牛棚，就感受到黃子鵬無論球質、控球，都往上提升好幾個層級。黃子鵬昨天賽後也主動提起，這場比賽對他和吳明鴻都很有意義，看到吳明鴻很努力、也爭取到機會。

吳明鴻昨天不僅蹲捕有表現，3局也敲出安打、跑回雄鷹隊第1分。雄鷹隊總教練洪一中今天賽前接受媒體聯訪表示，雖然有敲安打，但後面兩個打席有比較離譜的揮空，但還是有稱讚吳明鴻一下，昨天把投手帶得很好。

洪一中選手時期也是捕手，他表示，捕手是很特別的位置，守備比攻擊重要。被問起是否會有投手習慣搭配特定捕手的狀況，洪一中表示，投捕搭配確實有慣性，如果投手有提出要求，教練團盡量配合，因為球掌控在投手手中，但一般來說比較少有投手會主動要求。