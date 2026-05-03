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中職／兄弟大低潮讓平野惠一有感 坦言有些問題之前就存在

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照

中信兄弟隊目前戰績7勝1和15敗，勝率只有3成18，仍是唯一勝場不到二位數的球隊，除了團隊防禦率4.07在中職6隊墊底，5次盜壘成功、捕手阻殺率1成82也都是最差數字；兄弟總教練平野惠一坦言，有些問題之前就已存在，只是因為贏球而被忽略，現在是很好的修正機會。

平野惠一認為，有腳程的選手上壘較少，跑壘技術也要加強，尤其捕手阻殺率較低，對手盜壘企圖確實明顯，現在球隊的狀況讓這些弱點明顯呈現，正是尋求進步的最好時機。

兄弟目前落後排名第1的味全龍隊7.5場勝差，對戰所有球隊的成績都未占優勢，平野惠一強調，球隊一直贏球就會忽略問題，碰到低潮不一定是壞事。

兄弟近年積極安排球員到海外職棒球隊進修，平野惠一以捕手高宇杰休賽季赴日為例，這正是讓球員重新檢視不足之處，他說：「這個時間點讓大家知道能力還不夠，還要克服很多弱點，藉此機會更上一層樓。」

高宇杰 職棒 中職

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