中職／王博玄慢熱特質大學就有 5月換新球褲新氣象

中職台鋼雄鷹隊野手王博玄開季慢熱，先前下二軍調整，他透露從大學開始就有類似特質，到5月開始打得特別好，笑說5月剛好換新球褲、一切都是新的，用正面能量面對。

王博玄開季表現不如預期，4月18日下二軍調整，直到4月28日回到一軍，今天賽前回到一軍3場比賽敲出3支安打，打擊率突破2成、升至2成17。

雄鷹隊總教練洪一中笑說，王博玄好像每年球季差不多都是這個狀況，開季都在1成多的打擊率，慢慢往上拉，到年底可以打到將近3成。

王博玄表示，開季狀況不是很理想時，就有心理準備可能會下二軍調整，在一軍因為狀況不理想，大部分時間都在準備，下二軍剛好也是個喘息，無論是隊友、學長、教練都會多問，每個人可能都會看到不一樣的問題，透過練習多嘗試。

王博玄透露，慢熱狀況不是進到職棒才發生，從大學時候就一直存在，每年大專聯賽時間約是年底12月跨到隔年1、2月，大專聯賽時都打不好，但3月到5月左右舉行的春季聯賽就會打得特別好。

王博玄笑說，也不知道為什麼會有這樣的「季節性」，知道有開季慢熱的狀況，過去會很求好心切，1、2週之後表現沒有起色，就會越來越在意，表現和心態環環相扣，最後會有點走不出來。

王博玄表示，今年在心態準備上也比較不同，室友陳文杰會鼓勵他，說他沒有問題，給他正面能量，雖然要不在意還是有點難，但5月開始，新的月份、一切都是新的，剛好也把舊的破褲子換掉，希望有新氣象。