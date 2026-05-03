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中職／朱盟特守特訓下功夫初先發好表現 獲讚未來之星

中央社／ 台北3日電
中華職棒台鋼雄鷹隊19歲新秀朱盟。中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊19歲新秀朱盟。中央社

中職台鋼雄鷹19歲內野朱盟昨天生涯初先發守備好表現，支援一軍的守備教練周正雄說，朱盟是未來之星，有很好的守備能力，二軍特守特訓沒有少，守備大方向沒問題，細節待修正。

雄鷹隊去年選秀第2輪選進內野好手朱盟，昨天一軍生涯初先發，打擊上雖然沒有表現，但二壘守備屢有美技；剛好近期因為一軍外野守備兼跑壘教練黃甘霖身體不舒服請假，二軍守備跑壘統籌教練周正雄上一軍支援，也見證朱盟一軍初先發好表現。

周正雄今天表示，朱盟是球隊重點培養的球員，從春訓開始，教練團對朱盟的關注就很多，每天下午加強訓練特守、特訓幾乎都有朱盟，在二軍打擊、守備、跑壘都有很好的表現，是未來之星潛力股。

觀察朱盟昨天首場一軍先發表現，周正雄表示，朱盟具備好的守備能力，但打擊可能還沒有適應一軍的強度，朱盟是內野最難的游擊位置出身，守二壘大方向不會有什麼問題，主要是細膩度還有一些小細節需要繼續調整。

朱盟在二軍出賽都是守游擊，上到一軍後首場出賽是替補守游擊，昨天是先發守二壘。周正雄表示，內野守備的位置都有練，主要就是看球隊當下需要什麼位置的戰力，球員努力的表現、爭取上場的位置和機會。

台鋼雄鷹 黃甘霖

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