中職／黎克加盟兄弟一勝難求 比較台日打者不同之處

中信兄弟隊洋投黎克昨天優質先發吞敗，苦嘗開季5連敗，今天遭下放二軍，他說：「其他球隊也有朋友未在一軍，這是中職的規定，會用平常心看待此事。」

兄弟另一名洋投德保拉今天升上一軍，本季首次登板，將在台北大巨蛋對決台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一把黎克降到二軍，希望他保持待機狀態。

受限於洋將登板規定，黎克先到二軍休息，強調聯盟的規定「該怎麼樣就怎麼樣」，保持平常心為下次重返一軍先發做好準備。

黎克本季出賽7場（5場先發），戰績1中繼5敗、防禦率4.91，昨天首次投滿6局，被雄鷹被揮出7支安打，失兩分只有1分自責，他說：「對這場比賽表現很興奮，開季以來首次投這麼長的局數，隊友守備也很精彩，先發6局失兩分，對這個結果感到很開心。」

黎克表示，最近牛棚練投重點是變化球的進壘位置，中職打者出棒比較積極，沒投進好球帶也會被選掉，必須投好每顆球才行。

來台至今一勝難求，黎克今天透露，過去在美國職棒費城人隊最後一季也碰過這麼長未勝，棒球就是這樣，投得不錯卻不一定能拿勝投，會專注正面的東西，儘量不想負面。

黎克去年效力日本職棒阪神虎隊，今年轉戰中職，比較台、日打者不同之處，他說：「日本打者較有耐心看球，台灣打者出棒積極，例如對日本打者配球可以直球、直球、變化球，對台灣打者要更隨機一點，混合不同球路。」