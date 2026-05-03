快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟盜壘、阻殺表現6隊最差 弱點呈現也是好機會

中央社／ 台北3日電
中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一（左）。中央社
中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一（左）。中央社

中職中信兄弟今年在盜壘、阻殺表現目前為止都是6隊最差，總教練平野惠一坦言是很大的問題，但有些問題其實一直存在，現在對球隊也是很好的機會和時機，發現課題一起努力提升。

今天賽前中信兄弟本季目前為止團隊僅跑出5次盜壘成功、為6隊最少，團隊盜壘次數第2少的統一7-ELEVEn獅隊則有10次，團隊盜壘次數最多的味全龍有33次盜壘成功；阻殺率的部分，兄弟被盜壘成功27次、抓到6次阻殺，阻殺率僅1成82，也是6隊最差。

兄弟隊總教練平野惠一坦言：「這是很大的問題」，盜壘少的部分，主要是腳快的打者上壘機會少，還有跑壘技術方面的問題，這也是球隊的課題，至於盜壘阻殺方面，也可以感受到對手對戰兄弟時盜壘企圖明顯。

平野惠一表示，有些問題一直存在，只是之前可能有被掩飾住，現在對球隊是很好的機會，贏球時很容易被忽略，現在弱點明顯呈現。

平野惠一也提到，休賽季捕手高宇杰有到國外訓練強化，也讓球員知道還有不足的地方，現在是好的機會和時機點，希望大家都可以更上一層樓。

高宇杰 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／「無情調度」盼黃韋盛學當主力 兄弟教頭：職棒選手沒任何藉口

中職／黎克開季5連敗遭下放二軍 平野惠一坦言這是沒辦法的事

中職／中信兄弟教頭有「3年魔咒」平野惠一位置能坐穩嗎？

中職／曾家輝奪生涯首場先發勝 兄弟全場僅1安還「誤」事不敵桃猿

相關新聞

中職／兄弟大低潮讓平野惠一有感 坦言有些問題之前就存在

中信兄弟隊目前戰績7勝1和15敗，勝率只有3成18，仍是唯一勝場不到二位數的球隊，除了團隊防禦率4.07在中職6隊墊底，5次盜壘成功、捕手阻殺率1成82也都是最差數字；兄弟總教練平野惠一坦言，有些問題

日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙確定在明天回到一軍，相隔17天後再次先發，作客西武巨蛋對上埼玉西武獅隊，爭取個人本季第2勝，徐若熙表示：「希望能和打者正面對決。」

中職／張育成睽違近一個月開轟 接近後藤心中的「理想張育成」

富邦悍將隊強打張育成全壘打進度停滯近一個月後，今天面對味全龍隊，演出單場雙響砲，在隊長范國宸小小熄火的期間挺身而出，幫助球隊止敗，張育成說，「希望每一場都有一個人跳出來，如果我們兩個都熄火的話，就真的

中職／王博玄慢熱特質大學就有 5月換新球褲新氣象

中職台鋼雄鷹隊野手王博玄開季慢熱，先前下二軍調整，他透露從大學開始就有類似特質，到5月開始打得特別好，笑說5月剛好換新球...

中職／朱盟特守特訓下功夫初先發好表現 獲讚未來之星

中職台鋼雄鷹19歲內野朱盟昨天生涯初先發守備好表現，支援一軍的守備教練周正雄說，朱盟是未來之星，有很好的守備能力，二軍特...

中職／兄弟盜壘、阻殺表現6隊最差 弱點呈現也是好機會

中職中信兄弟今年在盜壘、阻殺表現目前為止都是6隊最差，總教練平野惠一坦言是很大的問題，但有些問題其實一直存在，現在對球隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。