中職／兄弟盜壘、阻殺表現6隊最差 弱點呈現也是好機會

中職中信兄弟今年在盜壘、阻殺表現目前為止都是6隊最差，總教練平野惠一坦言是很大的問題，但有些問題其實一直存在，現在對球隊也是很好的機會和時機，發現課題一起努力提升。

今天賽前中信兄弟本季目前為止團隊僅跑出5次盜壘成功、為6隊最少，團隊盜壘次數第2少的統一7-ELEVEn獅隊則有10次，團隊盜壘次數最多的味全龍有33次盜壘成功；阻殺率的部分，兄弟被盜壘成功27次、抓到6次阻殺，阻殺率僅1成82，也是6隊最差。

兄弟隊總教練平野惠一坦言：「這是很大的問題」，盜壘少的部分，主要是腳快的打者上壘機會少，還有跑壘技術方面的問題，這也是球隊的課題，至於盜壘阻殺方面，也可以感受到對手對戰兄弟時盜壘企圖明顯。

平野惠一表示，有些問題一直存在，只是之前可能有被掩飾住，現在對球隊是很好的機會，贏球時很容易被忽略，現在弱點明顯呈現。

平野惠一也提到，休賽季捕手高宇杰有到國外訓練強化，也讓球員知道還有不足的地方，現在是好的機會和時機點，希望大家都可以更上一層樓。