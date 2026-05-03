中職／郭天信觸身球膝蓋無礙 葉總質問廖任磊：故意的喔？

味全龍隊郭天信昨天被觸身球打到膝蓋，當場痛倒在地，總教練葉君璋對富邦悍將投手廖任磊投以嚴厲視線，葉總今天透露當下質疑對方「你是故意的喔？」所幸郭天信無大礙。

龍隊昨天以4比5輸給悍將，比賽中在7局下發生插曲，廖任磊在2出局、三壘有人時，面對郭天信投出觸身球、打到右腳膝蓋，郭天信痛到在地上翻滾，最終是由隊友背負退場。

葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時透露，不幸中的大幸是郭天信今天能夠比賽，但保險起見讓他先在板凳待命，「他被打到的地方是膝蓋，風險蠻高的，當下覺得蠻恐怖，也會擔心」；後續檢查沒有大礙，葉總也開玩笑說：「可能球不夠快吧」。

談到當下與過去曾效力龍隊的廖任磊有些言語交換，葉總透露是問對方「你是故意的喔？」雖然知道對方應該不是故意，但配球策略選擇上，「投捕手可能覺得就配內角，丟到人就丟到，不會特別去小心；這個心態你要說也不能算故意吧？加上控球本來就不好。」

葉君璋也坦言，當下講話大聲是怕對方聽不到，但自己情緒也比較嚴肅，「比賽發生這樣事情很正常，但就是打到膝蓋，比較危險的地方，不過沒事就好。」

郭天信則說，葉總喊話自己也有聽到，「葉總有這樣的情緒也正常，那局是有進攻機會，誰都想要贏，自家選手被砸中、戰況又膠著。」

不過，郭天信也為前隊友廖任磊說話，「磊哥也不是故意，一直罵他沒有必要，當下他也不會想要堆積壘包；賽後他也打給我說抱歉，大家不用有太多猜測。」

郭天信今天主動跟葉總說自己可以比賽，但還是先待命，「昨天防護員上來測試時候，感覺不太舒服，想說完蛋了；還好後面檢查沒問題，今天早上起來就沒感覺了。」