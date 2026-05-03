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中職／黎克開季5連敗遭下放二軍 平野惠一坦言這是沒辦法的事

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊洋投黎克開季5連敗，還未嘗到勝投滋味。本報資料照
中信兄弟隊洋投黎克開季5連敗，還未嘗到勝投滋味。本報資料照

中信兄弟隊今天繼續在台北大巨蛋和台鋼雄鷹隊交手，洋投德保拉本季首次登板，總教練平野惠一賽前表示，先把黎克下放二軍，希望他別認為以後沒機會重返一軍，仍要保持待機狀態。

黎克昨天對雄鷹先發6局，被揮出7支安打，失兩分只有1分自責，吞下開季5連敗；平野惠一指出，洋投的任務就是要幫助球隊贏球，從黎克目前的戰績看來，把他降到二軍也是沒辦法的事。

平野惠一強調，對本土投手的要求是長局數、少失分，洋投除了長局數之外，失分還要更少才行，期待黎克對中職會有正面影響，成為其他投手的榜樣，讓他們學到東西。

黎克加盟兄弟後一勝難求，昨天優質先發也吞敗，平野惠一表示，對過去的事不做評論，黎克未來不是沒有機會，會再觀察德保拉的投球內容。

台北 中職 平野惠一

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