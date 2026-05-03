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日職／徐若熙相隔17天重返一軍先發 明戰西武「正面對決」拚第2勝
日職軟銀隊台灣投手徐若熙確定在明天回到一軍，相隔17天後再次先發，作客西武巨蛋對上埼玉西武獅隊，爭取個人本季第2勝，徐若熙表示：「希望能和打者正面對決。」
徐若熙今年在日職出賽3場，前兩場先發分別繳出6局無失分、7局失1分的優質先發，但最近一場出賽於4月17日面度歐力士隊僅投1.2局挨2轟，失7分，防禦率漲到4.91，之後依照球隊賽前就設定好的計畫，讓他下二軍休息。
經過17天的調整，明天將重回一軍先發，根據日本媒體報導指出，雖距離上一場先發已間隔超過2周，但徐若熙笑說，「不會覺得很久，反而覺得時間過得很快。」他也提到，自己前一次登板時，沒能大膽進攻好球帶，這次希望可以確實和打者正面對決。」
徐若熙明天客場出賽，第二度與西武交手，也有望和西武陣中的台灣強打林安可再次對決。徐若熙在4月8日首度對戰西武時，於主場登板，先發7局失1分，但沒獲得隊友的火力支援，吞下首敗，該役面對林安可3打席被敲1支安打。
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