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中職／江國豪依約送上勝投當禮物 後藤光尊：還沒展現他100%的能力

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將隊江國豪。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊江國豪。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊江國豪本季初登板投不滿3局退場，降二軍調整近一個月後，今天再登一軍先發，以5局失2分的表現拿下睽違693天的先發勝，也說到做到，把這場勝投送給總教練後藤光尊和首席教練森野將彥當禮物。

江國豪今年4月6日首場出賽，對中信兄弟僅投2.1局失4分（3分責失），無關勝敗，之後被降二軍。本周回到一軍隨隊準備迎接今天的登板，他透露，在新莊球場時遇到後藤教練和首席教練森野將彥，「首席教練跟我說，『我以為你來有帶禮物』，我跟他說，我禮拜六拿勝投送你！」

今天江國豪主投5局用71球，被敲6支安打，有2次保送和2K，在第2局失2分後回穩，依約拿下本季首勝回報教練。賽後江國豪遇上後藤教練時提到這件事，後藤還開玩笑對他說，「本來2出局要把你換下來。」

後藤光尊指出，江國豪今天丟了很多不必要的球，還有很多內容需要修正，但可以堅持到5局，至少是好的事情，「雖然今天一整場比賽，他被整個打線救了起來，但以他的能力，還沒有把他100%的能力展現出來。」還虧他比賽比到一半「自己嚇自己」發生投手犯規。

江國豪表示，今天前兩局想把球壓在好球帶邊邊角角的地方，導致不必要的壞球偏多，「後面（戴）培峰跟我說，大膽進攻好球帶，先不要把位置控得那麼精準，先進攻好球帶再慢慢修正，會比較輕鬆。」

江國豪加入職棒後，先發、中繼兩頭跑，前一次先發投滿5局已是2024年8月6日對上統一獅隊，在那之後僅以先發身份出賽3場，而前一次以先發身份奪勝投則已是2024年6月8日，對樂天桃猿隊先發8.1局失1分。

久違的先發勝入袋，江國豪笑說：「每年都有勝投，忘記是先發還是中繼了。」他也提到，今年開季目前定位先發，有更充足的時間可以熟悉每天的步調，照著自己的身體狀況去完成課表。

中職 中信兄弟 江國豪

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