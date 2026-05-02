中職／張育成睽違近一個月開轟 接近後藤心中的「理想張育成」

富邦悍將隊強打張育成全壘打進度停滯近一個月後，今天面對味全龍隊，演出單場雙響砲，在隊長范國宸小小熄火的期間挺身而出，幫助球隊止敗，張育成說，「希望每一場都有一個人跳出來，如果我們兩個都熄火的話，就真的不配當中心棒次。」

張育成在本季前6場出賽敲出2發全壘打，但4月6日敲出第2轟後進度就停滯，直到今天對決鋼龍連兩打席敲陽春砲，繼去年7月17日對上統一獅隊後，生涯第二度演出單場雙響砲，張育成自己都笑說：「我忘記上次（雙響砲）是什麼時候了，但球隊贏球最重要，YA。」

相隔快一個月才再敲全壘打，3局上開轟回到休息室後，連總教練後藤光尊也虧他，「你多久沒打全壘打了？」張育成指出，今天能幫助球隊贏球很開心，自己也有爭了一口氣，「昨天大家氣氛也都滿悶的，今天就想幫助球隊打好每一顆球，剛好今天有很好的結果。」

悍將隊長范國宸今年前12場出賽就揮出5發全壘打，目前5轟暫居聯盟全壘打王，但近期長打火力降溫，倒是原本熄火的張育成找回全壘打手感，球隊兩大重砲彼此不競爭，而是盼能「互相cover」撐起中心打線。

張育成說：「希望中心棒次可以互補，當一個人打不好，不管是後面還是前面都可以幫我們打，這樣就是一個team，我們要的就是一個team，才能幫助球隊每一場球都贏得很漂亮，這是我們的目標。」

而看張育成火力回溫，悍將教頭後藤光尊指出，他心中對於張育成的想法，攻擊模式應該是如今天的第2轟那樣，打到中外野方向，「今天他的打擊動作，跟理想中的張育成慢慢接近了。」