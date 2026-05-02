中職／悍將張育成雙響砲+王念好本季首轟 江國豪睽違693天奪先發勝

富邦悍將隊今天在天母棒球場對上3連勝的味全龍隊，打線單場3轟砲擊聯盟龍頭，張育成單場雙響砲，加上王念好本季首轟，幫助悍將隊以5：4勝出，終止近期2連敗；江國豪先發5局失2分，奪下睽違693天的先發勝。

悍將隊今天一開賽就先有積極攻勢，今天升上一軍的池恩齊率先敲出二壘打，之後在一、三壘有人時，悍將發動雙盜壘先搶下1分，李宗賢的適時安打再送回分數，首局打下2：0領先。

悍將先發投手江國豪則是在2局下遇上亂流，單局被敲3支安打，還有1次暴投和1次投手犯規，失2分，龍隊將比數扳平。

3局上悍將張育成挺身而出，從鋼龍手中敲出超前比數的左外野陽春彈，相隔近一個月後再開砲，這也是悍將球團隊史第700轟。張育成接著在5局上再轟一發中外野陽春全壘打，生涯第二度單場雙響砲，本季累積4轟在聯盟全壘打榜上並列第2。

悍將隊接著在7局上由王念好率先上場，也從鋼龍手中掃出左外野陽春全壘打，個人本季首轟出爐，替球隊追加重要的保險分，比數形成5：2。

7局下龍隊展開反攻，悍將廖任磊登板投出1次四壞保送和2次觸身球，其中在2出局後一顆151的速球砸中郭天信的膝蓋，郭天信表情痛苦被攙扶下場，傷勢將進行近一步檢查，朱育賢隨後敲出二壘打送回2分，龍隊將比數追成1分差，但沒能改變戰局。

悍將「萬能右腕」江國豪今天先發5局用71球，被敲6支安打，有2次保送和2K，失2分，奪下本季首勝，也是睽違近2年的先發勝。他前一次先發出賽拿下勝投已是2024年6月8日，對樂天桃猿隊主投8.1局失1分。

龍隊鋼龍則是先發6局挨3轟失5分，吞下本季第3敗。

富邦悍將張育成單場雙響砲。圖／富邦悍將提供

富邦悍將江國豪先發5局失2分，睽違近2年再奪先發勝。圖／富邦悍將提供