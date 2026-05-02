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全大運／運動部成立後首屆賽事開幕 「無懼．永續」開創運動新典範

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中央大學競技體操選手邱敏翰率領聖火隊員點燃聖火，象徵賽會開始。圖／運動部提供
中央大學競技體操選手邱敏翰率領聖火隊員點燃聖火，象徵賽會開始。圖／運動部提供

115年全國大專校院運動會今天下午於國立中央大學田徑場舉行開幕典禮，行政院院長卓榮泰親臨會場並宣布賽會正式展開，運動部部長李洋與中央大學校長蕭述三也一同出席，為參賽選手加油打氣，並期勉選手於賽場上全力以赴、發揮訓練成果。

卓榮泰指出，本屆賽會以「無懼・永續」為主軸，象徵勇於挑戰與運動永續發展精神。隨著運動部成立，政府將持續推動前瞻運動政策，他也指出，在場有許多運動員接下來將參加名古屋亞運，希望大家無論在本次賽會或是亞運，都能展現最好的自己，以運動壯大國家。

李洋表示，學習不只是讓未來多一條路，其實也會幫助運動表現，他以自己過去在北商大為例，一邊訓練一邊唸書相當辛苦，但後來發現學習到的內容都能幫助訓練上更有系統。他鼓勵運動員們，大學階段是人生的分水嶺，無論是否選擇繼續當運動員，都要「擇你所愛，愛你所擇」。

開幕典禮由鄒族特富野部落與達邦部落帶來傳統歌舞揭開序幕，為賽會注入深厚文化意涵；隨後由樂天女孩帶來活力演出，並由怕胖團與中大紅襪隊接力登場，將現場氣氛推向高潮。

115年賽會共集結全國143所大專校院、9853名優秀選手同場競技，角逐21項運動種類最高榮譽，展現我國大專運動蓬勃發展的成果。全大運亦為臺灣選手邁向國際賽事的重要前哨站，隨著2026年名古屋亞洲運動會即將登場，本屆賽會除作為檢視訓練成果的重要舞臺，更是選手累積實戰經驗、備戰亞運的關鍵契機。

行政院 李洋 中央大學

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