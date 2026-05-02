中職／「一般投手」6局就萌生想退 洪總曝黃子鵬120分好投還想投8局

黃子鵬過去8征台北大巨蛋0勝5敗，第一勝就在今晚，以7局無失分封鎖中信兄弟隊，台鋼雄鷹隊總教練洪一中賽後給了「120分」評價，黃子鵬笑答：「總仔都打120分了，就不用幫自己打分數了，總仔的分數就夠了。」

雄鷹今天以2：0擊敗兄弟，黃子鵬7局投球任內，只被敲出4安打、無失分，加上陳柏清、林詩翔各1局聯手完封兄弟。

黃子鵬過去共在台北大巨蛋先發8場，累積0勝5敗、防禦率4.81，聽聞這項數據，黃子鵬笑了，「好險你沒有跟我講。」他認為在大巨蛋內有冷氣、投起來舒服，對於其他並沒有想太多，此役特別的是賽前就有感受到，朱盟帶給球隊不同的化學效應，「他一上場，大家對他很期待，無形中有期待感就不會陷在低潮中。」

洪總大讚黃子鵬今天的投球是「120分」，更主動透露，「今天的重點不是他投7局沒掉分，是他第8局還想上去投，我跟他講你今天表現已經夠好，不要冒險。」洪總說，這就是黃子鵬的優點，「一般投手」可能投6局就覺得自己哪裡怎樣，但只要是黃子鵬可以做到的，他就會想做到，「真的很感謝，真的是很拚的投手，今天表現無話可說，真的就是完美。」

此役也是黃子鵬與吳明鴻這對文化大學的學長、學弟時隔10年再次搭配，黃子鵬也說這場對兩人都有滿大意義，「他很努力，滿欣賞這個學弟。」