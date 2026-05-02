中職／蘇智傑連3戰開轟成「亞太王」 19歲張宥謙5局失2分奪生涯首勝

統一獅隊今天在亞太棒球場對上樂天桃猿隊，19歲投手張宥謙繳出先發5局失2分的表現，加上蘇智傑連續3場比賽開轟、單場3安「猛打賞」，獅隊全場揮出13支安打，終場以9：2擊敗猿隊，張宥謙生涯首勝入袋。

獅隊打線首局就有猛烈攻勢，面對猿隊洋投麥斯威尼，陳傑憲敲二壘打，林子豪揮出安打先送回1分，接著蘇智傑轟出右外野方向的2分全壘打，本季第4轟出爐，其中有3轟在亞太所擊出，生涯第4度連3戰開轟，之後獅隊再靠2支安打和高飛犧牲打追加分數，單局打下4：0領先。

猿隊在2局上由林泓育選到保送，李勛傑揮出二壘打形成二、三壘有人，劉子杰再敲二壘打送回壘上兩名隊友，將比數追成2分差。獅隊先發投手張宥謙隨後雖又面臨一、二壘有人的局面，但成功踩住煞車，一路投完5局沒再丟分。

獅隊在3局下靠著蘇智傑安打、潘傑楷保送和對手失誤攻佔滿壘，陳聖平擊出內野滾地球又造成捕手失誤，獅隊多添1分，將比數改寫為5：2，第8局持續棒打桃猿牛棚攻進4分大局，一路領先至終場。

獅隊新秀投手張宥謙生涯初登板在去年8月31日面對富邦悍將，先發4局失1分，無關勝敗，本季首場出賽則是在4月19日對決悍將，僅投3局失5分退場。今天生涯第3場先發，首度投滿5局，有效壓制猿隊打線。

此戰張宥謙主投5局，僅被敲3支安打，有4次四壞球保送和1次觸身球，送出1次三振，失2分，靠隊友的火力支援和牛棚學長們合力替他守住局面，拿下生涯首勝。

蘇智傑此戰繳出3安猛打賞表現，包括1發2分砲，還有2次盜壘成功，獲選單場MVP。本季前22場出賽累積4發全壘打，追上台鋼雄鷹王柏融及富邦悍將張育成（截至獅猿戰結束），以4轟並列聯盟第2，僅落後悍將范國宸的5轟；目前也以3轟成為亞太球場最多轟打者。

猿隊洋投麥斯威尼則是主投5局被揮出7支安打，包括1發全壘打，送出2K，失5分（4分自責分），吞下本季第3敗。