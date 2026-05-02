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中職／初先發13次守備使命必達 朱盟沒看到洪總給他的掌聲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
朱盟生涯首度先發。記者許正宏／攝影
朱盟生涯首度先發。記者許正宏／攝影

台鋼雄鷹隊今天以2：0擊敗中信兄弟隊，菜鳥朱盟的初先發，雖然3打數沒有安打，但守備表現穩健，13次守備0失誤，一次空中抓飛鳥美技，讓總教練洪一中都拍手叫好，朱盟對此則老實說：「我沒看到…」

朱盟為去年雄鷹第二指名，4月28日剛升上一軍，今天獲得初次先發機會，擔任第八棒、二壘手。

評價朱盟初先發表現，洪一中表示，他在二軍打得不錯，但一軍、二軍畢竟還是不一樣，剛上來這樣的打擊表現是可以預期的，「一個才18歲多一點的小孩子，表現這樣是可以想像，假如一上來就表現很好是怪物級。」

「但他今天守備是真的守得值得稱讚。」洪一中指出，朱盟看起來是守二壘比游擊順手，有可能朝二壘方向讓他訓練，今天那記空中抓飛鳥的美技，也顯示出他就是運動能力很強的選手。

朱盟表示，今天從一來知道要先發到第三局，自己上場打過一遍後，就比較沒有那麼緊張，比較可惜的是打擊沒有延續在二軍的狀態，「守備還可以啦！還可以更好。」

至於來自隊友的鼓勵，朱盟透露，隊友們都說想看他的首安，「柏融賢拜一直跟我說沒關係，下次再打好。」

朱盟展現彈跳力接殺岳政華擊出的平飛球，總教練洪一中也拍手叫好。圖／截圖自轉播畫面
朱盟展現彈跳力接殺岳政華擊出的平飛球，總教練洪一中也拍手叫好。圖／截圖自轉播畫面

朱盟展現彈跳力接殺岳政華擊出的平飛球，總教練洪一中也拍手叫好。圖／截圖自轉播畫面
朱盟展現彈跳力接殺岳政華擊出的平飛球，總教練洪一中也拍手叫好。圖／截圖自轉播畫面

洪一中 中職 台鋼雄鷹

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