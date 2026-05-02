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中職／黃子鵬7局好投首度征服大巨蛋 兄弟慘遭完封

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
黃子鵬擔面對中信兄弟隊繳出7局無失分好投，率領雄鷹以2：0贏球。記者許正宏／攝影 許正宏
黃子鵬擔面對中信兄弟隊繳出7局無失分好投，率領雄鷹以2：0贏球。記者許正宏／攝影 許正宏

台鋼雄鷹隊黃子鵬在台北大巨蛋5連敗後取得首勝，今天面對中信兄弟隊繳出7局無失分好投，率領雄鷹以2：0贏球，而他本季先發6場吃下40局也成聯盟局數王。

兄弟洋投黎克先發6局共用99球，被敲7安打、失2分，第三局吳明鴻、陳文杰安打開路，雖讓曾子祐擊出雙殺打，曾昱磬擊出內野滾地球，黎克自己的接球失誤釀成失分；第四局王博玄安打後盜上二壘，郭阜林敲安送回第2分。

2分落後，成為黃衫軍跨不過的坎。黃子鵬7局投球任內壓制兄弟打線，只被敲出4安打、無失分，加上陳柏清、林詩翔各1局聯手完封兄弟。

加上此役在內，黃子鵬本季出賽6場，合計40局，吃局數躍居聯盟第一，超越同樣先發6場的樂天桃猿隊艾菩樂（38局）、中信兄弟隊羅戈（36局）、統一獅隊獅帝芬（35.1局）。

中信兄弟隊洋投黎克，第三局因為自己的失誤掉分。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊洋投黎克，第三局因為自己的失誤掉分。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊第四局的攻勢止步於岳東華盜二壘失敗。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊第四局的攻勢止步於岳東華盜二壘失敗。記者許正宏／攝影

中職 黃子鵬 中信兄弟

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