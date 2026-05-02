聽新聞
0:00 / 0:00
中職／黃子鵬7局好投首度征服大巨蛋 兄弟慘遭完封
台鋼雄鷹隊黃子鵬在台北大巨蛋5連敗後取得首勝，今天面對中信兄弟隊繳出7局無失分好投，率領雄鷹以2：0贏球，而他本季先發6場吃下40局也成聯盟局數王。
兄弟洋投黎克先發6局共用99球，被敲7安打、失2分，第三局吳明鴻、陳文杰安打開路，雖讓曾子祐擊出雙殺打，曾昱磬擊出內野滾地球，黎克自己的接球失誤釀成失分；第四局王博玄安打後盜上二壘，郭阜林敲安送回第2分。
2分落後，成為黃衫軍跨不過的坎。黃子鵬7局投球任內壓制兄弟打線，只被敲出4安打、無失分，加上陳柏清、林詩翔各1局聯手完封兄弟。
加上此役在內，黃子鵬本季出賽6場，合計40局，吃局數躍居聯盟第一，超越同樣先發6場的樂天桃猿隊艾菩樂（38局）、中信兄弟隊羅戈（36局）、統一獅隊獅帝芬（35.1局）。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。