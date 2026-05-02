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中職／吳明鴻兼教練教學相長 10年再與黃子鵬投捕搭配

中央社／ 台北2日電
中華職棒台鋼雄鷹隊吳明鴻（左）今年兼具教練與選手身分，教學相長，2日例行賽先發與投手黃子鵬（右）搭配，是兩人睽違約10年的投捕搭檔。圖中央社提供
中華職棒台鋼雄鷹隊吳明鴻（左）今年兼具教練與選手身分，教學相長，2日例行賽先發與投手黃子鵬（右）搭配，是兩人睽違約10年的投捕搭檔。圖中央社提供

台鋼雄鷹隊吳明鴻休賽季赴日訓練收穫多，無論打擊、蹲捕都有不同嘗試，教練兼選手身分教學相長，今天先發與黃子鵬搭配，是兩人睽違約10年的投捕搭檔，大讚黃子鵬提升很多。

雄鷹隊捕手吳明鴻今年開始選手兼任二軍捕手教練，近期雄鷹隊捕手出現傷兵狀況，吳明鴻4月28日升上一軍，回到一軍出賽表示，心情很平靜，賽前一軍3場出賽，今天則是先發蹲捕，與低肩側投手黃子鵬投捕搭檔。

被問起選手兼教練的不同，吳明鴻接受中央社訪問時表示，剛開始接獲球團提議，覺得難得有這樣的機會，對未來的生涯也有幫助、當作是學習，每名捕手身上都有優點和缺點，現在還稱不上指導學弟，畢竟還有選手身分、大家教學相長。

吳明鴻季前自費赴日本京都自主訓練收穫多，他表示不管是打擊、捕手技能，都有學到不同的訓練方式，也讓他可以有不同的嘗試。

雄鷹隊今天的先發投手黃子鵬，是吳明鴻文化大學大一屆學長，吳明鴻表示，畢業之後加入中職分屬不同球隊，今年在雄鷹隊遇到，實戰還沒有搭配過，但牛棚接過1、2次。

吳明鴻表示，黃子鵬加入雄鷹後，牛棚第一次接完就跟黃子鵬說：「應該約10年沒接到你的球了」，直言黃子鵬無論球威、控球，都提升了很多階。

台鋼 中央社 吳明鴻

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