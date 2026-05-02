快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／本季初先發懊惱挨轟 古林睿煬：還有很多要改進的地方

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
古林今天投4局挨轟失掉2分責失分、無關勝敗。
古林今天投4局挨轟失掉2分責失分、無關勝敗。

日職火腿隊台灣投手古林睿煬本季首度先發，對戰歐力士隊主投4局挨了一發2分全壘打，失2分，無關勝敗，對於此戰的表現，古林睿煬也直言，「還有很多要改進的地方。」

古林睿煬近期回到先發角色，今天迎接本季第一場先發，首局雖製造得點圈有人的危機，但成功守住局面，隊友也在1局下就替他打下4分，讓他能更安心地投球。而古林睿煬接著在2局上投出保送，再被洋砲西摩（Bob Seymour）敲出2分彈，失2分。

古林睿煬投完4局用了78球，在球隊7：2領先的狀況下就被換下場休息，無關勝敗。此戰共被敲出5支安打（1轟），有3次四壞球保送，送出6次三振，失2分，最快球速達154公里。

對於今天自己的先發表現，古林睿煬表示，因為打線有給予火力支援，所以在比賽前段就可以比較輕鬆地投球，被打出那一轟感覺很懊悔，但能在有危機時能撐住，算是不錯，「還有很多需要改進的地方，會再好好努力。」

然而古林睿煬退場之後，牛棚花光球隊的5分領先，6名投手輪番上陣持續失分，最終以9：10遭到歐力士逆轉吞敗。

歐力士 日職 古林睿煬

延伸閱讀

日職／古林睿煬先發挨轟無關勝敗 「還有很多需改進地方」

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

日職／西武延長賽遭火腿逆轉 林安可系列賽10打數沒安打

相關新聞

日職／本季初先發懊惱挨轟 古林睿煬：還有很多要改進的地方

日職火腿隊台灣投手古林睿煬本季首度先發，對戰歐力士隊主投4局挨了一發2分全壘打，失2分，無關勝敗，對於此戰的表現，古林睿煬也直言，「還有很多要改進的地方。」

中職／陳俊秀一手接住他一手急召防護員 陳世嘉「挨打」：他很緊張

台鋼雄鷹隊捕手陳世嘉昨天第二局蹲捕時重挨球棒一記，陳俊秀當下難掩慌張，趕緊伸手抓住他，著急召喚防護員，直到今天仍特地找他確認後續狀況，陳世嘉一派輕鬆，「OK啊！怎麼不OK。」

中職／曾因買不到門票哭著回家 劉子杰回台南對戰統一獅更像「圓夢」

樂天桃猿隊自主培訓出身的23歲內野手劉子杰，今年獲得生涯初登一軍的機會，本周首度以一軍球員身分回到家鄉台南比賽，對上自己從小到大支持的統一獅隊，對他來說更有「圓夢」的感覺，劉子杰直呼：「比上一軍還感動

中職／王勝偉生涯只剩第4棒未開轟 挑戰後藤光尊紀錄「充完電再說」

富邦悍將隊42歲內野手王勝偉，4月29日面對台鋼雄鷹之戰，生涯首度扛起先發第4棒，而他生涯至今也只剩打第4棒還不曾開轟，得知這項消息時，王勝偉驚喜不已，「真的假的？我要跟總教練講！」

中職／曾仁和勝投等了超過7百天葉總也意外 「還不到最好的樣子」

味全龍隊「土虱」曾仁和昨天在本季初登板繳出先發5.2局無失分的表現，拿下睽違717天的勝投，這漫長的等待，連龍隊總教練葉君璋都大感意外，「沒辦法想像已經7百多天了」，但葉總認為，這還不到他最好的樣子。

中職／吳明鴻兼教練教學相長 10年再與黃子鵬投捕搭配

台鋼雄鷹隊吳明鴻休賽季赴日訓練收穫多，無論打擊、蹲捕都有不同嘗試，教練兼選手身分教學相長，今天先發與黃子鵬搭配，是兩人睽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。