日職／本季初先發懊惱挨轟 古林睿煬：還有很多要改進的地方

日職火腿隊台灣投手古林睿煬本季首度先發，對戰歐力士隊主投4局挨了一發2分全壘打，失2分，無關勝敗，對於此戰的表現，古林睿煬也直言，「還有很多要改進的地方。」

古林睿煬近期回到先發角色，今天迎接本季第一場先發，首局雖製造得點圈有人的危機，但成功守住局面，隊友也在1局下就替他打下4分，讓他能更安心地投球。而古林睿煬接著在2局上投出保送，再被洋砲西摩（Bob Seymour）敲出2分彈，失2分。

古林睿煬投完4局用了78球，在球隊7：2領先的狀況下就被換下場休息，無關勝敗。此戰共被敲出5支安打（1轟），有3次四壞球保送，送出6次三振，失2分，最快球速達154公里。

對於今天自己的先發表現，古林睿煬表示，因為打線有給予火力支援，所以在比賽前段就可以比較輕鬆地投球，被打出那一轟感覺很懊悔，但能在有危機時能撐住，算是不錯，「還有很多需要改進的地方，會再好好努力。」

然而古林睿煬退場之後，牛棚花光球隊的5分領先，6名投手輪番上陣持續失分，最終以9：10遭到歐力士逆轉吞敗。