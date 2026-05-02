快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／魚雷棒退燒 吳念庭仍愛用、張政禹不習慣重心

中央社／ 台北2日電
中華職棒台鋼雄鷹隊吳念庭（圖）2025年跟風使用魚雷棒，習慣手感後，2026年則成了少數仍持續使用的中職打者。圖／台鋼雄鷹隊提供 中央通訊社
中華職棒台鋼雄鷹隊吳念庭（圖）2025年跟風使用魚雷棒，習慣手感後，2026年則成了少數仍持續使用的中職打者。圖／台鋼雄鷹隊提供 中央通訊社

去年在中華職棒引發流行的魚雷球棒，今年卻幾乎銷聲匿跡，台鋼雄鷹隊吳念庭是少數仍持續使用的打者，原本愛用的味全龍隊張政禹不習慣重心位置，今年也換回原本棒型。

魚雷棒去年先在美國職棒大聯盟（MLB）成為話題，中職球員也紛紛嘗試，其設計核心在於收窄棒頭、將重量集中於甜蜜點，此舉雖然能增加擊球初速，卻也讓擊球容錯率隨之降低。

今年中職開季至今卻幾乎不再看到球員拿起魚雷球棒，剩下吳念庭仍是忠實用戶，吳念庭接受中央社記者訪問時表示：「我也有想過要不要換回來，但是打得習慣了，所以就繼續使用。」

吳念庭指出，每個人使用球棒的習慣不同，自己剛好比較適合魚雷棒的設計，也沒有針對打擊習慣去客製化，「就是去年廠商拿來的就用，不管什麼球棒，安打會打出來就好了。」

張政禹去年是拿魚雷棒開轟的中職第一人，但到了下半季就已經減少使用頻率，今年更完全換回原本球棒，他說：「魚雷棒打到甜蜜點會比較有力，但我不是很會掌握擊球點的那種類型，常常打到靠近棒頭，反而沒辦法飛很遠。」

張政禹也表示，就算是傳統球棒，重心也會有不同，魚雷棒比較強化甜蜜點，但最終好不好用跟球棒好壞無關，仍是看個人使用習慣，「應該要給像念庭那種，比較會打甜蜜點的人拿。」

中央社 中職 魚雷

延伸閱讀

中職／陳文杰暫居安打王不戀棧 火熱手感歸功季前訓練

中職／陳俊秀一手接住他一手急召防護員 陳世嘉「挨打」：他很緊張

中職／葉子霆早退隔日下二軍 後藤光尊：無法控制球棒

中職／半季賽制不利洋砲存活 邦力多想久留得快點展現火力

相關新聞

日職／本季初先發懊惱挨轟 古林睿煬：還有很多要改進的地方

日職火腿隊台灣投手古林睿煬本季首度先發，對戰歐力士隊主投4局挨了一發2分全壘打，失2分，無關勝敗，對於此戰的表現，古林睿煬也直言，「還有很多要改進的地方。」

中職／陳俊秀一手接住他一手急召防護員 陳世嘉「挨打」：他很緊張

台鋼雄鷹隊捕手陳世嘉昨天第二局蹲捕時重挨球棒一記，陳俊秀當下難掩慌張，趕緊伸手抓住他，著急召喚防護員，直到今天仍特地找他確認後續狀況，陳世嘉一派輕鬆，「OK啊！怎麼不OK。」

中職／曾因買不到門票哭著回家 劉子杰回台南對戰統一獅更像「圓夢」

樂天桃猿隊自主培訓出身的23歲內野手劉子杰，今年獲得生涯初登一軍的機會，本周首度以一軍球員身分回到家鄉台南比賽，對上自己從小到大支持的統一獅隊，對他來說更有「圓夢」的感覺，劉子杰直呼：「比上一軍還感動

中職／王勝偉生涯只剩第4棒未開轟 挑戰後藤光尊紀錄「充完電再說」

富邦悍將隊42歲內野手王勝偉，4月29日面對台鋼雄鷹之戰，生涯首度扛起先發第4棒，而他生涯至今也只剩打第4棒還不曾開轟，得知這項消息時，王勝偉驚喜不已，「真的假的？我要跟總教練講！」

中職／曾仁和勝投等了超過7百天葉總也意外 「還不到最好的樣子」

味全龍隊「土虱」曾仁和昨天在本季初登板繳出先發5.2局無失分的表現，拿下睽違717天的勝投，這漫長的等待，連龍隊總教練葉君璋都大感意外，「沒辦法想像已經7百多天了」，但葉總認為，這還不到他最好的樣子。

中職／吳明鴻兼教練教學相長 10年再與黃子鵬投捕搭配

台鋼雄鷹隊吳明鴻休賽季赴日訓練收穫多，無論打擊、蹲捕都有不同嘗試，教練兼選手身分教學相長，今天先發與黃子鵬搭配，是兩人睽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。