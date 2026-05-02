中職／魚雷棒退燒 吳念庭仍愛用、張政禹不習慣重心

去年在中華職棒引發流行的魚雷球棒，今年卻幾乎銷聲匿跡，台鋼雄鷹隊吳念庭是少數仍持續使用的打者，原本愛用的味全龍隊張政禹不習慣重心位置，今年也換回原本棒型。

魚雷棒去年先在美國職棒大聯盟（MLB）成為話題，中職球員也紛紛嘗試，其設計核心在於收窄棒頭、將重量集中於甜蜜點，此舉雖然能增加擊球初速，卻也讓擊球容錯率隨之降低。

今年中職開季至今卻幾乎不再看到球員拿起魚雷球棒，剩下吳念庭仍是忠實用戶，吳念庭接受中央社記者訪問時表示：「我也有想過要不要換回來，但是打得習慣了，所以就繼續使用。」

吳念庭指出，每個人使用球棒的習慣不同，自己剛好比較適合魚雷棒的設計，也沒有針對打擊習慣去客製化，「就是去年廠商拿來的就用，不管什麼球棒，安打會打出來就好了。」

張政禹去年是拿魚雷棒開轟的中職第一人，但到了下半季就已經減少使用頻率，今年更完全換回原本球棒，他說：「魚雷棒打到甜蜜點會比較有力，但我不是很會掌握擊球點的那種類型，常常打到靠近棒頭，反而沒辦法飛很遠。」

張政禹也表示，就算是傳統球棒，重心也會有不同，魚雷棒比較強化甜蜜點，但最終好不好用跟球棒好壞無關，仍是看個人使用習慣，「應該要給像念庭那種，比較會打甜蜜點的人拿。」