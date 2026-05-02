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中職／統一獅「TONY STAN汪汪萊」主題日獲好評 偵搜犬與歐告攜手開球

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供
統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供

統一獅與台南插畫家「屎蛋唐尼」合作「TONY STAN汪汪萊」主題日，吸引許多球迷與自家毛小孩進場觀賽應援，1日活動首日吸引破萬球迷及百隻狗狗入場，今天則是邀請社團法人台灣偵搜犬協會，與中職吉祥物歐告親臨現場同歡。

社團法人台灣偵搜犬協會成立至今已8年之久，長期致力於培訓台灣搜救犬並將其技術推向國際水平，推動計畫讓台灣搜救犬走向世界，參與過大小不同國際賽事和認證課程，主要以生態保育犬和失智老人追蹤，負責社會協助為主。

今日獅隊邀請社團法人台灣偵搜犬協會參與主題日活動，由教官周聰吉帶領偵搜犬小麥、Echo、黑索和黑皮出席，並由黑皮執行搜救技巧演練，獲得全場球迷喝采。

結束搜救技巧展示後，社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。偵搜犬黑索接連跑過三個壘包，回本壘後接過棒球並交與歐告，為今日賽事開出好球，有趣且特別的橋段，球迷紛紛鼓掌，驚呼不斷。

統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會偵搜犬。圖／統一獅提供
統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會偵搜犬。圖／統一獅提供

統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供
統一獅邀請社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供

台南 中職 搜救犬

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