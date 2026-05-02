中職／統一獅「TONY STAN汪汪萊」主題日獲好評 偵搜犬與歐告攜手開球

樂天桃猿隊自主培訓出身的23歲內野手劉子杰，今年獲得生涯初登一軍的機會，本周首度以一軍球員身分回到家鄉台南比賽，對上自己從小到大支持的統一獅隊，對他來說更有「圓夢」的感覺，劉子杰直呼：「比上一軍還感動

2026-05-02 15:50