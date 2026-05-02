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中職／統一獅「TONY STAN汪汪萊」主題日獲好評 偵搜犬與歐告攜手開球
統一獅與台南插畫家「屎蛋唐尼」合作「TONY STAN汪汪萊」主題日，吸引許多球迷與自家毛小孩進場觀賽應援，1日活動首日吸引破萬球迷及百隻狗狗入場，今天則是邀請社團法人台灣偵搜犬協會，與中職吉祥物歐告親臨現場同歡。
社團法人台灣偵搜犬協會成立至今已8年之久，長期致力於培訓台灣搜救犬並將其技術推向國際水平，推動計畫讓台灣搜救犬走向世界，參與過大小不同國際賽事和認證課程，主要以生態保育犬和失智老人追蹤，負責社會協助為主。
今日獅隊邀請社團法人台灣偵搜犬協會參與主題日活動，由教官周聰吉帶領偵搜犬小麥、Echo、黑索和黑皮出席，並由黑皮執行搜救技巧演練，獲得全場球迷喝采。
結束搜救技巧展示後，社團法人台灣偵搜犬協會與中職吉祥物歐告一同擔任開球嘉賓。偵搜犬黑索接連跑過三個壘包，回本壘後接過棒球並交與歐告，為今日賽事開出好球，有趣且特別的橋段，球迷紛紛鼓掌，驚呼不斷。
《獅王背後的故事》
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