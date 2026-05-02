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中職／葉子霆早退隔日下二軍 後藤光尊：無法控制球棒

中央社／ 台北2日電
中華職棒富邦悍將隊葉子霆（圖）近期打擊狀況不佳，1日出賽提前被換下場，2日下放二軍重新調整。圖／富邦悍將隊提供 中央通訊社
中華職棒富邦悍將隊葉子霆（圖）近期打擊狀況不佳，1日出賽提前被換下場，2日下放二軍重新調整。圖／富邦悍將隊提供 中央通訊社

中華職棒富邦悍將隊昨天第3局就將先發的葉子霆換下場，今天球隊3上2下異動中，葉子霆也被下放二軍，總教練後藤光尊解釋，葉子霆近期在球棒控制上沒那麼好。

擔任第9棒的葉子霆昨天在3局上敲出滾地球出局後，3局下就被換下場，而今天球隊的異動中，除了拉上今天要先發的投手江國豪，另外在野手中也做出葉子霆、林岳谷下二軍，林澤彬、池恩齊上一軍的調整。

後藤光尊今天賽前受訪表示，開季至今1個月，剛好重新檢視在一軍表現沒那麼好的跟二軍狀況好的選手，位置上也剛好重疊，因此做出升降。

至於昨天對於葉子霆的調度，後藤教頭也指出，葉子霆前幾場比賽沒能照球隊的戰術去執行，「現在的攻擊能力，無法很好控制球棒。」雖然球隊練習日自己也找葉子霆、林岳谷特訓，但2人都還不到最好狀況，「林岳谷的揮棒速度也掉蠻多。」

昨天陳仕朋、黃保羅2位先發投手都在二軍出賽，後藤光尊也表示，對於2人出賽狀況都有掌握，也都有關注比賽，「相信他們本人都做好準備。」至於上一軍的時機點，「就由一軍跟二軍投手教練溝通，看什麼時候會比較適合。」

林澤彬 江國豪

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