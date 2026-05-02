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日職／感謝隊友火力支援 古林睿煬無關勝敗最快球速154公里

中央社／ 台北2日電

北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬本季首場一軍先發出賽，今天投4局挨轟失掉2分責失分、無關勝敗；古林睿煬表示，被打出全壘打很可惜，還有很多需要改進的地方、會好好練習。

台灣投手古林睿煬開季後援出發，4月中下二軍調整回先發，今天在主場ES CON FIELD迎戰歐力士猛牛隊，為古林睿煬本季首場一軍先發出賽。

古林睿煬1局上1人出局後，接連被宗佑磨、西川龍馬敲出安打，但及時回穩，先投出三振、再讓中川圭太敲出二壘方向滾地球出局，沒有失分。

古林睿煬2局上再有狀況，四壞保送森友哉，面對西莫（Bob Seymour）148公里速球被敲出2分砲，接著被敲出安打、投出四壞保送，危機時刻先投出三振、讓宗佑磨敲出左外野方向飛球出局，再三振西川龍馬、沒有擴大失分危機。

古林睿煬3局讓對手3上3下，4局1人出局後被敲出安打，2人出局後保送渡部遼人，接著三振宗佑磨，沒有多掉分數。

古林睿煬今天總計用78球投4局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速154公里，無關勝敗，賽後防禦率5.40。

古林睿煬退場後接受日媒訪問提到，感謝隊友火力支援，開賽可以用比較輕鬆的心情投球，被打出全壘打很可惜，但遇到危機可以堅持住，是覺得做得好的地方，明白還有很多需要改進的地方，會更努力練習。

火腿隊今天攻勢集中在前半段，前4局打完7比2領先，但牛棚失守，終場以9比10吞敗。

日本 森友哉 西川龍馬

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