中職／曾仁和勝投等了超過7百天葉總也意外 「還不到他最好的樣子」

味全龍隊「土虱」曾仁和昨天在本季初登板繳出先發5.2局無失分的表現，拿下睽違717天的勝投，這漫長的等待，連龍隊總教練葉君璋都大感意外，「沒辦法想像已經7百多天了」，但葉總認為，這還不到他最好的樣子。

曾仁和本季轉戰味全龍隊，先在二軍出賽3場，投15局只有1分責失，拿下2勝1敗，防禦率0.60。昨天迎接本季首場一軍先發，繳出比葉總預期更出色的表現，葉君璋笑說：「他投過3局我就已經很開心了。」

葉君璋指出，曾仁和在二軍一直以來表現都很好，「昨天本來只要3局他可以投得很滿意，就算是不錯了，昨天甚至投到第6局，比預期的更理想。」但在葉總心中，曾仁和的表現僅發揮出七、八成，「他還可以更好，這應該也還不到他自己期待最好的樣子。」

今天味全龍隊將曾仁和降至二軍，趙璟榮本季首度登錄一軍。葉君璋指出，現階段對於曾仁和的規劃，會讓他在一軍投完後就下二軍調整一下，但會讓選手明確知道下一場出賽的時間，也會在這期間讓他在二軍登板。

龍隊開季起動用郭郁政及曾仁和2名本土先發，第3位本土先發曾祐齊的登板時間也已定，葉總表示：「目前看起來，他的狀況比較沒有那麼理想，可以比賽，他也可以投得好，但感覺起來，他不應該只是這樣。」