中職／王勝偉生涯只剩第4棒未開轟 挑戰後藤光尊紀錄「等他充完電」

富邦悍將隊42歲內野手王勝偉，4月29日面對台鋼雄鷹之戰，生涯首度扛起先發第4棒，而他生涯至今也只剩打第4棒還不曾開轟，得知這項消息時，王勝偉驚喜不已，「真的假的？我要跟總教練講！」

王勝偉在4月26日就曾被排為悍將隊的先發第4棒，但該場比賽因雨延賽，不列入紀錄，29日在新莊的主場賽事，賽前現場也有些雨勢，王勝偉再次排為先發第4棒，他笑說：「因為又是下雨，本來以為是開玩笑，結果order（先發打序）出來，是真的，很開心也很害羞，職業生涯完成另一個里程碑。」

生涯19年來首次以先發第4棒身份上陣，王勝偉該場比賽2打數敲1安打，選到1次保送上壘，還有一次成功的犧牲處觸擊，他笑說，「感謝教練的信任，雖然表現沒有到很完美，但至少有上壘，表現已經接近完美。」

接著一查之下發現，王勝偉生涯也只剩打第4棒時還未開轟，聽到這個消息，王勝偉眼睛一亮，笑得合不攏嘴，馬上興奮地笑喊，「我要去跟總教練講！我要圓夢！跟總教練的紀錄一樣。」後藤光尊球員生涯達成全棒次全壘打紀錄，在2011年成為日職史上第9人。

而就在王勝偉訂下要挑戰此紀錄的目標後，他也透過翻譯向後藤光尊告知此事，後藤教練微笑回應「Gotcha!」，隨後也笑說：「第4棒還沒打過全壘打？實力還不到嘛！」而近兩戰王勝偉都沒被排進先發，後藤光尊表示，「會先等他（王勝偉）充完電。」