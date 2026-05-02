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中職／平野指點江坤宇「撇步」 兄弟應戰黃子鵬側投餵球
中信兄弟隊總教練平野惠一賽前特別指點江坤宇，他表示，主要提醒抓節奏的「撇步」，江坤宇還不到理想狀態、還不夠。為了應戰台鋼雄鷹投手黃子鵬，兄弟也用低肩側投方式餵球練打。
兄弟隊游擊手江坤宇開季到目前為止狀況不算理想，今天賽前一軍總計21場出賽，共58打數敲出11支安打，包括1發全壘打，打擊率1成90。
兄弟隊昨天起作客台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊交手，今天賽前練習，看到兄弟隊總教練平野惠一特別指點江坤宇。平野惠一受訪表示，主要是提醒江坤宇節奏方面，分享一些抓節奏的「撇步」，本人也有領悟，「啊！原來是這樣的感覺。」
雄鷹隊今天派出低肩側投手黃子鵬先發對兄弟，賽前兄弟隊助理打擊教練詹姆斯（James Sommerville）也用跟黃子鵬相同的出手方式餵球。
兄弟野手陳俊秀笑說，詹姆斯蠻厲害的，幾乎每個出手位置都可以投；平野惠一則提到，希望透過這樣的方式幫助球員。
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