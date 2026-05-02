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中職／黃韋盛未先發賽前特打 平野談3日啟用德保拉原因「很難回答」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟黃韋盛。聯合報系資料照
中信兄弟黃韋盛。聯合報系資料照

中信兄弟隊昨天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊， 三壘手黃韋盛在錯失可以處理的球後提前被換下場，今天並未先發，賽前接受來自總教練平野惠一的特打訓練。

兄弟前天剛有外野手李聖裕在發生失誤後被換下場，昨天則是黃韋盛則是在6局下面對魔鷹擊出的三壘上方飛球，讓球落地形成二壘打，最終並未導致失分，仍在下個半局被換下場。平野惠一昨天賽後直言，守備「扯後腿」，因此進行選手更替，給投手更安心投球的環境，更直接點名黃韋盛，「專注力真的不夠。」

兄弟今天續戰雄鷹，以打擊率3成50居聯盟打擊王的黃韋盛，並未進入先發名單，賽前團隊練習結束後，繼續接受來自平野的特打。兄弟此役三壘交給王威晨，一壘則由王政順負責。

此在，兄弟明天將在3連戰最終戰啟用德保拉，這是他繼去年6月4日後再於一軍出賽，將會降下哪位洋將，平野表示目前還沒決定；兄弟目前二軍共有4位洋投，升上德保拉的考量為何？平野回應：「真的很難回答，什麼考量呢？請大家明天好好期待吧。」

中職 平野惠一 中信兄弟

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