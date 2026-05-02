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中職／曾因買不到門票哭著回家 劉子杰回台南對戰統一獅更像「圓夢」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
劉子杰兒時在台南棒球場附近打樂樂棒球。圖／劉子杰提供
劉子杰兒時在台南棒球場附近打樂樂棒球。圖／劉子杰提供

樂天桃猿隊自主培訓出身的23歲內野手劉子杰，今年獲得生涯初登一軍的機會，本周首度以一軍球員身分回到家鄉台南比賽，對上自己從小到大支持的統一獅隊，對他來說更有「圓夢」的感覺，劉子杰直呼：「比上一軍還感動。」

劉子杰昨天首度以一軍選手身分回到台南比賽，在亞太棒球場對上統一獅隊，進球場後他的感觸湧上心頭，「來到台南，看到一堆獅迷，以前自己是站在那邊領贈品的少年，現在要站上場跟自己喜歡的球隊比賽，有一種小時後夢想實現的感覺。」

劉子杰為台南人，且家就住在台南棒球場附近，5歲時參加過統一獅夏令營，也是在地的死忠獅迷，「台南球場承載了我很多回憶，以前沒事就會跑去看球。」還有一次生日到球場看比賽，獲得「標哥」何信標送的一頂帽子，至今都還珍藏在他家中。

劉子杰生涯首次在家鄉台南出賽。圖／樂天桃猿隊提供
劉子杰生涯首次在家鄉台南出賽。圖／樂天桃猿隊提供

劉子杰也回憶，對於台南球場最印象深刻的還有2007年總冠軍賽，統一獅對決La new熊隊，「以前沒有預售票，都要現場排隊買，我一大早去結果沒有買到票，哭著回家⋯⋯。」

兒時曾幻想過在台南棒球場打球，但沒想過有一天真的能成為職棒球員，劉子杰在2024年成為猿隊自主培訓選手，隨後轉為正式球員，而直到今年才等到生涯初登一軍的機會，只是昔日充滿回憶的台南球場今年起也不再舉行一軍賽事。

本季獅隊將主場移往新啟用的亞太棒球場，劉子杰想在台南球場完成初登場的心願留遺憾，但昨天首次回到家鄉、對戰獅隊，情緒甚至比上個月被通知上一軍時更激動，這周的台南賽事，家人也將首次進場觀看他在一軍的比賽，劉子杰說：「如果能在台南打出全壘打，對我來說意義非凡。」

台南 樂天桃猿 棒球 劉子杰

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