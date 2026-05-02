中職／陳俊秀一手接住他一手急召防護員 陳世嘉「挨打」：他很緊張

台鋼雄鷹隊捕手陳世嘉昨天第二局蹲捕時重挨球棒一記，陳俊秀當下難掩慌張，趕緊伸手抓住他，著急召喚防護員，直到今天仍特地找他確認後續狀況，陳世嘉一派輕鬆，「OK啊！怎麼不OK。」

兩軍昨天在台北大巨蛋交手，陳俊秀在第二局的打席揮棒後不慎打到雄鷹捕手陳世嘉的頭盔，他當下驚慌，一手趕緊示意雄鷹陣營防護員前來，一手緊緊拉住陳世嘉，彎著腰注視著他的眼神，確認他的狀況，擔憂全寫在臉上。

陳俊秀在揮棒後打到台鋼雄鷹隊捕手陳世嘉，趕緊呼喚防護員。記者陳正興／攝影

「他好像很緊張的樣子。」陳世嘉說，打到當下一定是先暈一下，當時剛好面罩打下來擋到眼睛，自己往後倒後又很快站起來，「賢拜一直說還好嗎？還好嗎？他可能覺得打到頭比較危險，一直想要叫我們防護員，我是說不用啦！」

陳俊秀也提到，自己當時擔心是打到頭盔，「怕他會暈，他又馬上站起來，我怕他很嚴重，叫他慢慢來。」他說每位打者碰到這種狀況，第一反應一定都是不好意思，「昨天是真的滿大力，還好是打到面罩，不是打到頭盔。」

陳俊秀今天賽前特地再次找他確認狀況，也跟他提到，因為這球是內角球，打完後面要卸力，才會造成這種狀況，自己是捕手出身，也深知其中辛苦，「捕手辛苦的地方就在這邊，會容易被打到。」陳世嘉也能理解，「我也知道那個沒辦法。」